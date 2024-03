× Wolfgang Ambros bringt Jubiläums-Konzert auf DVD

2022 ein umjubelter Konzert-Hit in der Stadthalle. Jetzt endlich auf DVD: Wolfgang Ambros veröffentlicht jetzt seine beste Show!

Im Juni 2022 brachte Wolfgang Ambros einmal mehr die Stadthalle zum Beben. 5.500 Fans und sogar Bundespräsident Alexander van der Bellen feierten die Jubiläums-Show „50 Jahre live". Übertrug oe24.TV dabei die ersten Konzert-Highlights so kommt die Sensations-Show nun auch als DVD. In Limitierter Auflage! Der Verkauf erfolgt exklusiv bei den Konzerten oder per E-Mail-Bestellung an shop@entersound.at

© facebook

© oe24/Zeidler ×

© oe24/Zeidler ×

Zum Jubiläum lieferte Ambros vom Opener „Verwahrlost aber frei“ bis zum Zugaben-Furioso rund um „Da Hofa“, „Die Blume aus dem Gemeindebau“, „Zentralfriedhof“ und natürlich „Schifoan“ das größte Austropop-Feuerwerk aller Zeiten. Die Klassiker von Kurt Ostbahn („Feuer“) und Georg Danzer („Jö Schau“) und launige Sprüche inklusive: „Es gibt ganz alte Songs und noch ein bisschen weniger alte. Aber alt sind sie alle!“ In Summe über zwei Stunden Musik-Geschichte mit der der „Woifal“ bei seiner wohl besten Show aller Zeiten auch Seiler & Speer oder Wanda alt aussehen ließ.

© Thomas Zeidler-Künz ×

© zeidler ×



Zur neuen DVD geht Ambros auch wieder mit dem sensationellen Unplugged-Programm „Pur VI“ auf Tour. Nach dem Doppelpack in Amstetten (15. und 16. März) folgt am 18. 3. im Wiener Theater-Akzent das Warm-up für die große Geburtstags-Show: am 19. März feiert Ambros ja seine 72er ja mit einem weiteren Auftritt im Akzent auf der Bühne.