× Alkbottle: Fit für das Comeback

2020 schickte Roman Gregory seine Kultband Alkbottle in Pension. Jetzt gibt's die einmalige Reunion! Am Freitag rockt man zum 30er von ''No Sleep Till Meidling'' im U4. Wir waren bei der Generalprobe.

Zuletzt trat man 2019 trat in den Wiener Stadtbahnbögen in dezimierter Besetzung auf. 2020, als Corona den Auftritt zum 30. Bandjubiläum am Nova Rock stoppte, gab man die Bandauflösung bekannt. "Es ist alles erzählt, alles erlebt, alles austherapiert und drüberverfliest" Doch jetzt sind Alkbottle wieder da! Am Freitag (16. Juni) feiert man im Wiener U4 die große Reunion und den 30. Geburtstag der Debut-CD "No Sleep Till Meidling" in „nie dagewesener Originalbesetzung!“ Neben Roman Gregory spielen auch dabei auch Chris Breier, Marco Billiani, Dietmar Baumgartner und Peter Wagner auf. „Ich hab im Büro noch 50 Musik-Kassetten von damals gefunden, die man ja noch verkaufen sollte,“ erklärt Gregory den Beweggrund für die veritable Austropop-Sensation. ÖSTERREICH war bei der Generalprobe. © Zeidler × © Zeidler × Ein kleiner Probe-Raum in Wien Favoriten gefüllt mit großen Tönen. „Griass eich es Trottln wir sans de Bottln. Wir rappn wia de Deppen und mochn uns nix draus!“ Frisch gestärkt vom Hit-Auftritt am Nova Rock (Gregory) bzw. einem 16-tägigen Urlaub auf Sardinien (Billiani) lassen es die "Amadeus"-dotierten Kult-Rocker endlich wieder gemeinsam krachen. Mit ausufernden Gitarren-Soli und tempo-reichen Schlagzeug-Beats fegt man durch Klassiker wie „Motorradlfohrn“, das witzige STS-Cover „Nie mehr wieder fohr i fort' oder „Der Musikantenstadl brennt“. Nicht immer hundertprozentig Textsicher. Doch das CD-Booklet von anno dazumal gibt Abhilfe. Nach zwei Durchläufen ist man fit für das Comeback im U4. © Zeidler × Dort wird der Abend unter dem Motto „From Meidling till Wödscheibm“ zweigeteilt über die Bühne gehen. Zunächst die Hits der neuen, aktuellen Gregory-Solo-CD "Wödscheibm", dann gibt's als Highlight passend zum 30-jährigen Jubiläum den Alkbottle-Klassiker "No Sleep Till Meidling" in voller Länge. Hier gibt’s die Tickets für das Alkbottle-Comeback.