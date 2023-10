× Beyoncé ab Dezember als Kino-Hit

Superstar Taylor Swift machte es vor. Ihr "The Eras Tour"-Film spielte viele Millionen ein. Jetzt legt Beyoncé nach und bringt ihre Tournee in die Kinos

Von Mai bis September tourte Beyoncé durch 12 Länder und spielte 56 Shows ihrer "Renaissance World Tour", die rund 2,7 Millionen Fans weltweit begeisterte. Jetzt gab die Chart-Stürmerin bekannt, dass ihre Tournee bald auch als Kinofilm über die Leinwände flimmern soll.

Beyoncés Tour Film wird den Titel "Renaissance: A Film by Beyoncé" tragen und am 1. Dezember weltweit in den Kinos starten. Der Vorverkauf dafür beginnt bereits am 9. November und dürfte für einige Rekorde sorgen. "Der Film handelt von der Intention, der harten Arbeit, der Beteiligung an jedem Aspekt der Produktion der Künstlerin und ihrem kreativen Geist sowie ihrer Absicht, ihr Erbe zu hinterlassen und ihr Handwerk vollkommen zu beherrschen", heißt es von ihrer Produktionsfirma "Parkwood Entertainment" in einer Aussendung. Beyoncé will in ihrem Film aber nicht nur ihre Tour dokumentieren, sondern auch die Entstehung des 2022 erschienenen Albums "Renaissance".

© Instagram/ beyonce ×

Die Ticketpreise sollen rund 20 Euro betragen und der Sängerin noch einmal ein kleines Vermögen aus ihrer Tournee herausholen.

Auf Swifts Spuren

© Cineplexx ×

Kollegin Taylor Swift machte es bereits vor. Ihre "The Eras Tour"-Film brach bereits jede Menge Rekorde und spielt bis dato knapp 200 Millionen Dollar in die Kasse des Superstars. Allein im Vorverkauf verdiente Swift 100 Millionen. Bei der Premiere war Beyoncé - mit der Swift eng befreundet ist - ebenfalls mit von der Partie.

© Getty Images ×

Der einzige Unterschied zwischen den Ladys ist, dass Swift ihren Tour-Film noch während die Tournee läuft in die Kinos brachte und Beyoncé erst nach dem Ende ihres Konzert.Marathons.