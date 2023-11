× Voodoo Jürgens geht auf Clubtour durch Wien

Voodoo Jürgens liefert 2024 nicht nur eins sondern gleich 5 Wien-Konzerte. Bei einer Mini-Tour durch die Kultclubs der Stadt.

Schutzhaus Zukunft (25. April), Orpheum (5. Mai), Cabarett Fledermaus (12. Mai), Kulisse (21. Mai) und am 30. Mai das Grande Finale im U4 – coole Tournee durch die Wiener Clubs von Voodoo Jürgens. „Anstelle des einen großen Wien-Auftritts wird man 2024 bei der Voodoo Jürgens Club-Tour gleich mehrfach die Chance haben Voodoo da zu sehen wo er ästhetisch vielleicht am besten hinpasst, warad er nur ned so schnell so groß geworden. Der Charme legendärer Wiener Vorstadtlokale und Kultclubs in Verbindung mit Wiens gegenwärtig vielleicht bester Band? Das ist schon legendär bevors noch stattgefunden hat“,“ heißt es in der Presseaussendung.

Cool: Für für Voodoo Jürgens „Ultras“ gibt es als besonderes Zuckerl sogar den „Voodoo Jürgens Sammelpass“. Alle 5 Konzerte zum Preis von 4 Stück. Selbstredend streng limitiert! Der Vorverkauf für die Wien-Serie ist soeben bei oeticket und ticket24.at gestartet.