BIBIZA, Wanda und Josh. sind die Amadeus Favoriten

Am 26. April steigen die Amadeus Awards. Jetzt gibt es die Nominierungen. BIBIZA hat gleich 6 Sieges. Auch Wanda, Josh., Raf Camora und Melissa Naschenweng dürfen mehrmals hoffen.

Die Nominierten für die Amadeus Austrian Music Awards stehen fest. In insgesamt 13 Kategorien sind jeweils fünf Künstler:innen nominiert, die nun im Online-Publikumsvoting zur Wahl stehen. Spitzenreiter ist dieses Jahr BIBIZA, der in insgesamt sechs Kategorien eine Nominierung ergattern konnte. Wanda und Josh. können sich über jeweils drei Nominierungen freuen. Insgesamt 18 Künstler:innen haben es erstmals auf die Liste geschafft.

Die Amadeus Austrian Music Awards werden jedes Jahr an Musiktalente sämtlicher Genres und Regionen Österreichs vergeben. Nun stehen die diesjährigen Nominierungen fest: in 13 Kategorien sind jeweils fünf Künstler:innen und Bands nominiert und stehen ab sofort beim Publikumsvoting auf voting.aama.at zur Wahl. Denn wer am 26. April 2024 im Wiener Volkstheater die österreichischen Musikpreise erhält, dürfen nun die Fans mitentscheiden. Nina Hochrainer und Philipp Hansa werden durch den Abend führen, ORF 1 überträgt die Award-Show live-zeitversetzt.

Künstler:innen-Mix – Stars und Newcomer

Insgesamt haben es 49 verschiedene Künstler:innen und Bands auf die Shortlist geschafft. Die meisten Nominierungen hat der Wiener Musiker BIBIZA, der erst im vergangenen Jahr sein Debütalbum veröffentlichte. In sechs Kategorien hat der junge Künstler die Chance auf einen Award – vom Pop/Rock Genre bis hin zum Album des Jahres. Wanda sind nach ihrem Erfolg im letzten Jahr in drei Kategorien im Rennen, der Sänger Josh. ist ebenfalls dreifach nominiert.

Sieben Künstler:innen und Bands haben Nominierungen in zwei Kategorien erhalten. Darunter die Alternative-Bands My Ugly Clementine und Bipolar Feminin, die Punkrockgruppe Leftovers, Raf Camora und Eli Preiss aus dem Hip Hop/ Urban Genre, sowie die Schlager- und Austro-Pop Acts Melissa Naschenweng und AUT of ORDA.

Dietmar Lienbacher, Präsident des Verbands der österreichischen Musikwirtschaft, zeigt sich über die Präsenz an neuen Talenten beeindruckt: „Die Amadeus-Nominierten unterstreichen auch heuer wieder die enorme Vielfalt und Qualität heimischer Musik. Von aufstrebenden Acts bis hin zu den erfolgreichsten Stars aus so vielen Genres hat die diesjährige Shortlist wirklich viel zu bieten. Ich möchte den nominierten Künstlerinnen und Künstlern gratulieren und freue mich auf die Verleihung am 26. April im Volkstheater!“



Ab sofort können Fans online auf voting.aama.at bis 19. März täglich eine Stimme für ihre liebsten Künstler:innen abgeben und ihnen so zum Gewinn verhelfen.

Die Gewinner:innen werden schlussendlich aus einer Wertung von je einem Drittel Publikumsvoting, Jurywertung und Musikverkäufen ermittelt. Vereinfacht gesagt: Zu den Gewinner:innen werden jene Künstler:innen gekürt, die in einer Gesamtwertung aus Fans, Jury und Verkäufen an erster Stelle landen.

Das sind die Nominierungen für die Amadeus-Awards 2024:



Album des Jahres

• XV – Raf Camora

• Reparatur – Josh.

• The Good Life – My Ugly Clementine

• Vire – folkshilfe

• Wiener Schickeria – BIBIZA

Ö3 Song des Jahres

• Bei niemand anders – Wanda

• fix net normal – AUT of ORDA

• Ich gehör repariert – Josh.

• Insanity – Anna-Sophie

• Situationship – Jacob Elias

FM4 Award

• Anda Morts

• BIBIZA

• Bipolar Feminin

• Eli Preiss

• Leftovers

Live-Act des Jahres präsentiert von oeticket

• BIBIZA

• Melissa Naschenweng

• Pizzera & Jaus

• Seiler und Speer

• Wanda

Songwirter des Jahres präsentiert von AKM/austromechana

• Eine Ode an Wien – BIBIZA

Musik & Text: BIBIZA & filous

• My Grandma Says We Have No Future – Cari Cari

Musik & Text: Cari Cari

• Die Ersten – Die Mayerin

Musik & Text: Die Mayerin, Michael Klimas

• Betrunken – NESS

Musik & Text: NESS, Gabriel Geber, Florian Gruber, Tom Ulrichs

• Alles Ok – Pippa

Musik: Pippa, Mario Fartacek, Giovanna Fartacek

Text: Pippa

Best Sound präsentiert von FAMA

• Wiener Schickeria – BIBIZA

• Love's The Worst – Florence Arman

• Watching Strangers Smile – FILLY

• Habits – King&Potter

• Viennese Soul Vol. II – Sebastian Schneider

Alle Nominierten für Recording, Mix, Mastering und künstlerische Produktion finden Sie in unserem Press Pack und auf Instragram.

Alternative

• Bipolar Feminin

• My Ugly Clementine

• Oskar Haag

• Sharktank

• UCHE YARA

Electronic/ Dance

• Harris & Ford

• Joyce Muniz

• Klangkarussell

• Radian

• Toby Romeo

Hard & Heavy

• ALL FACES DOWN

• Baits

• Leftovers

• Serenity

• We Blame The Empire

Hip Hop/ Urban

• BEX

• DONNA SAVAGE

• Eli Preiss

• Raf Camora

• Spilif

Jazz/ World/ Blues

• Ernst Molden

• Ernst Molden, Seiler & das Frauenorchester

• Norbert Schneider

• Sigrid Horn

• Wiener Blond & Original Wiener Salonensemble

Pop/ Rock

• AUT of ORDA

• BIBIZA

• Chris Steger

• Josh.

• Wanda

Schlager/ Volksmusik

• Die Draufgänger

• Die Seer

• Melissa Naschenweng

• Natalie Holzner

• Nik P.