× Robert Kratky „nebelt“ jetzt den Austropop ein

Von wegen “Video Killed the Radio Star”! Ö3-Wecker Robert Kratky spielt im neuen Video „Nebel“ von AUT of ORDA die Hauptrolle. Im aufwühlenden Song geht es um die Sucht und den erbarmungslosen Kampf mit den eigenen Dämonen.

Turbulente Woche für Ö3-Wecker Robert Kratky. Am Montag deckte oe24 seine geheime Liebe zu Katzen-Lady Hannah auf. Am Dienstag wurde er Opfer dreister Internet-Betrüger und jetzt mischt er den Austropop auf. Kratky spielt ab heute im neuen Video "Nebel" der Hitband AUT of ORDA die Hauptrolle: "Ich habe gleich begeistert zugesagt, weil ich mag die Band.“ Auch Paul Pizzera, Christopher Seiler und Daniel Fellner streuen dem Radio-Mann dafür die Rosen: „Er macht das wirklich gut. Besten Dank dafür, es ist uns eine große Freude!“

Kratky mit AUT of ORDA (o.) und im Video (u.)

Dass AUT OF ORDA dabei mit aufwühlenden Zeilen wie „Und i blos mi weg und i richt mi her. Die Nosn vui, owa is Herz so leer“ in die bittere Welt der Sucht eintauchen und einen erbarmungslosen Kampf mit den eigenen Dämonen schildern, ließ Kratky nur kurz zittern: „Als ich den Song gehört habe, war es zu spät abzusagen. Sucht ist grundsätzlich in jedem Leben ein Thema - wir alle haben Dämonen gegen wir täglich kämpfen, ganz egal ob Glaserl Wein, Zigaretten, die Liebe, die eigene Gedanken oder eben Härteres. Der innere Kampf beschäftigt uns jeden Tag und deshalb finde ich auch, dass der Song ein Thema anspricht, das wir alle in der ein oder anderen Form kennen. Durch den Song kann man diese Thematik aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten."

Paul Pizzera ist vom Kratky-Auftritt begeistert: „Robert ist ein Super Mime und kann diese Abwärtsspirale sehr gut darstellen. Wir haben uns gedacht, dass auch ihm das ein wichtiges Anliegen ist, da wir momentan in sehr prekären Zeiten leben, wo Menschen sich leicht in ihrer Sucht verlieren können.“ Mit dem neuen Song "Nebel" will man „die Diversität von AUT of ORDA aufzeigen“. „Dass wir eben nicht nur nur lustig und kontrovers sein können, sondern auch Themen behandeln, die uns alle betreffen.“

Kratky hat „seinen“ neuen Hit heute auch höchstpersönlich als Radio-Premiere auf Ö3 präsentiert. "ihr seid's erfolgreich, sympathisch, bejubelt und und offenbar auch vollkommen verzweifelt, denn für euren Song habt ihr euch fürs Video Robert Kratky als Hauptdarsteller geholt," scherzte dabei Ko-Moderatorin Gabi Hiller.

AUT of ORDA legen am 5. April mit dem Album "Das Empörium schlägt zurück" nach. Und ab 18. April mit der großen Tour: gleich 9 Österreich-Konzerte von Linz bis Wien (5. Dezember) mit dem Stopp am Nova Rock (14. Juni) als Highlight. Die Karten dafür gibt's bei oeticket und ticket24.at

Das sind die Tourdaten von AUT of ORDA:

18. April, Linz, Posthof

20. April, Salzburg, Szene

25. April, Graz, Orpheum

26. April, Innsbruck, Music Hall

27. April, Dornbirn, Conrad Sohm

14. Juni, Nova Rock

29. Juni, Pichl bei Wels Open Air Gelände

17.August, Fürstenfeld, Open Air

5 . Dezember, Wien, Gasometer