Ö3-Star Robert Kratky: Opfer von Betrügern geworden & ruft zu Hilfe auf

So fies gehen die Betrüger vor.

Robert Kratky (50) ist nicht der erste Austro-Promi, dessen Bilder schamlos für Betrügereien geklaut wurden.

Auch Moderator Armin Assinger oder Society-Lady Christina „Mausi“ Lugner mussten Fake-Werbungen von sich, beispielsweise mit Fitnessprodukten, im Netz sehen.

Kratky: Nur Insta-Profil ist echt

Nun hat es Robert Kratky erwischt. Auf seiner Insta-Seite warnt er in einer Story vor falschen Verkaufs-Profilen, die es von ihm gibt. „Die sind fake“ sagt er und zeigt ein Bild von sich mit Abnehm-Tabletten her. Bei seinen aufmerksamen Fans bedankt er sich für die Infos und für das Melden an die Sozialen Plattformen.