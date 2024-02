Ö3-Moderator Robert Kratky hat neue Lieben.

Wie unlängst bekannt wurde, hat Ö3-Star Robert Kratky eine neue Liebe. Wie oe24 erfuhr, ist der 50 Jahre alte Moderator vergeben an die 28-jährige Wienerin Hannah.

Kratky: Geheime Liebe zu Katzen-Lady Hannah

Katzen beliebt

Hannah gehören die entzückenden Katzis, die Robert seit einiger Zeit auf seinem Insta-Profil zeigt. Seine Fans lieben die Bilder der Miezen, es regnet tausende Likes für die Fotos.

Katzentrage

Zwar will Robert seine Hannah nach dem Liebes-Outing auch nicht zeigen, doch ihre Katzen dürfen weiterhin sein Profil füllen. Nun hat Kratky in einer Insta-Story ein besonders süßes Video gepostet. Das zeigt ihn im Auto mit der schwarzen Gypsy, die er in einer Katzentrage am Körper sitzen hat. Kratky sagt in die Kamera: "Bringen wir dich jetzt nach Hause?"

Die schwarze Samtpfote antwortet zwar nicht auf die Frage, doch es fällt auf, wie entspannt sie bei Robert wirkt. Ist die Liebe zum Frauerl etwa schon länger im Gange?