Kratky: Geheime Liebe zu Katzen-Lady Hannah

Im ORF sucht Ö3-Star Robert Kratky das Glück mit prominenten Talkgästen - privat hat er es laut Insidern längst gefunden.

"Kratky sucht das Glück" heißt seine neue Late-Night-Show im ORF (mittwochs, 23 Uhr) - und das könnte auch der Titel seiner privaten Liebes-Geschichte sein. Denn Ö3-Wecker-Star Robert Kratky hat in den vergangenen Jahrzehnten viele Prinzessinnen geküsst - doch ein Happy End wie im Märchen gab es bis jetzt noch nicht. Der 50-Jährige galt schon als ewiger Junggeselle.

© Instagram ×

Hype um Kratkys Katzen auf Instagram

Seit Wochen sorgen jetzt Bilder von Robert Kratky mit zwei Katzen, die sein Haus in Niederösterreich unsicher machen, auf Instagram für Furore - über 5.000 Likes bekommt der Moderator für die süßen Pics. Viele munkelten schon: Wird er jetzt ein alter Streuner, der lieber Katzen kuschelt?

Katzen-Lady Hannah macht Kratky happy

Wie oe24 jetzt aus seinem Umfeld erfuhr, gehören ihm die süßen Miezen aber nicht - sondern seiner neuen Freundin! Viel ist noch nicht von der mysteriösen Katzen-Lady bekannt. Sie heißt Hannah, lebt in Wien, ist 28 Jahre alt - und lässt sich von Kratkys Promi-Status so gar nicht beeindrucken. "Sie tut ihm richtig gut", erzählt ein Insider.

© Instagram

Hannah postet Videos aus Kratkys zuhause

Schaut man genauer auf die Postings, verlinkt Kratky auch auf den Account "gypsyandjohnsnow" - übrigens die Namen der beiden Samtpfoten, die Kratkys Herz erobert haben. Auf geposteten Videos zeigt sich auch Hannah in seinem Haus in Stein an der Donau. Allerdings immer nur seitlich und ohne, dass man sie erkennen kann.

Auf ein Liebesouting müssen Fans wohl noch länger warten. Kratky hat bereits klar gestellt, dass die Öffentlichkeit oft Schuld daran war, dass seine Beziehungen zerbrachen.

Sein neues Glück, das er gefunden hat, will er also sicher noch länger nur für sich haben.