ORF-Star Kristina Inhof ist schwanger!

Die Moderatorin hat zu Beginn des neuen Jahrs eine wunderschöne Nachricht für ihre Fans. Sie wird erstmals Mama

"Ein neues Jahr beginnt und langsam wird es Zeit, euch in mein kleines süßes Geheimnis einzuweihen", schreibt Moderatorin Kristina Inhof in ihrem neuesten Posting auf Instagram. Darauf sieht man einen ganz winzigen Baby-Bauch und Inhof hält auch ein Ultraschal-Bild in die Kamera.

Für die ORF-Beauty und ihren Verlobten, Georg Lauscha ist es das erste gemeinsame Kind. Der Unternehmer ist seit über einem Jahrzehnt der Mann an Inhofs Seite. Auf Instagram wird das Paar mit Glückwünschen überhäuft. Wann genau die beiden ihr Baby auf der Welt willkommen heißen dürfen und, ob es ein Bub oder ein Mädchen wird, haben sie bisher noch nicht verraten. Sportschuhe in Mini-Größe hat Inhof aber jedenfalls schon besorgt.