Mausi Lugner wurde Opfer von Betrügern

Mit angeblichen Skandalen über Promis versuchen Finanzbetrüger im Internet User abzuzocken

Armin Assinger, Mirjam Weichselbraun, Daniele Spera, Armin Wolf - und jetzt auch noch Mausi Lugner. Im Internet werden immer wieder Fake-Skandalgeschichten über prominente Österreicher veröffentlicht. Angebliche Finanzplattformen fordern dann die Leser auf, ihr Geld zu investieren.

Mausi Lugner: "Mich rufen hunderte Leute an, die bei mir Geld anlegen wollen"

In den neuesten Fällen verwenden die Betrüger gar das oe24-Logo und verlinken auf die gefälschten Artikel. Auch bei Mausi Lugner war das so. Über der Headline "Großer Skandal - ORF Management verweigert Kommentar zu seinem Mitarbeiter Christoph Grissemann zeigt die Fake-Seite ein Foto von Christina Lugner. Ein anderer Beitrag zeigt "Mausi" gar mit Handschellen, wieder lautet der Titel gleich. Schnell sollte klar sein, dass es sich hierbei um einen Fake handelt, da nicht einmal Bild und Text zueinander passen. "Ohne Worte", sagt die verärgerte Ex-Frau von Richard Lugner. "Mich rufen hunderte Leute an, die bei mir Geld anlegen wollen."

Sollten Ihnen also auch einer dieser ominösen Artikel auf Facebook und anderen Plattformen unterkommen, bitte sofort melden und auf gar keinen Fall auf den Link klicken.