Lugners Ex 'Kolibri' zieht komplett blank

Bahati Venus möchte ein Zeichen gegen Frauenfeindlichkeit und Schubladendenken setzen

Immer wieder sorgt Bahati Venus alias "Kolibri" für Aufregung. Jetzt zieht sie blank, um ihre Meinung klar zu machen: "Das Verhalten von Frauen wird meistens häufiger kritisiert als das der Männer. Männer dürfen trinken, Männer dürfen ihre Sexualität frei(er) ausleben und bewusste Absprachen mit dem Ziel, auch andere in ihrer Entscheidung zu beeinflussen, werden als Zusammenhalt unter Bros bezeichnet. Ich bin mittendrin im Geschehen und sage, was ich denke. Schnell wird versucht, mich in eine Schublade zu stecken, nämlich die der „hysterischen, lauten, schwarzen Frau“, die lieber still sein sollte", schreibt sie.

Lugners Ex wolle nicht mehr schweigen. "Ich lasse mir von niemandem den Mund verbieten und schon gar nicht von ein paar Clowns, die offensichtlich frauenfeindliche Aussagen tätigen, auf Kommando des Alphatierchens sogar ein lebendes Insekt essen, und auch nicht davor zurückschrecken, für ihren Sieg andere zu unterdrücken. Stärke zeichnet sich für mich dadurch aus, dass man den Mut hat, Dinge direkt anzusprechen und nicht hinter dem Rücken der anderen!" Mit ihrer Nackt-Aktion promotet Bahati auch gleich ihre neue Single "Solo".