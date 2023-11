× Lugner sägt am Gudenus-Stamm

Baumeister Richard Lugner hat seinen Baum heuer aus dem Gudenus-Wald geholt

Der Weihnachtsbaum in der Lugner City hat Tradition - und auch mit 91 Jahren fällt Richard Lugner diesen höchstpersönlich. Dafür ging es Montagvormittag Richtung Thaya in Mühlbach am Kamp. Genauer gesagt in den "Gudenus-Wald". Der Baumeister musste natürlich nicht ganz alleine Hand anlegen. Johann Gudenus kam mit seinen Brüdern und seiner Mutter zur Hilfe.

© Lugner ×

Lugner: "Mein Baum ist schöner als der am Rathausplatz

Auch Lugners Tochter Jacqueline und ihr Freund Leo Kohlbauer begleiteten "Mörtel" in den Wald. Richard Lugner wollte jedoch nicht nur einen Baum entwenden: "Wir haben anschließend drei Ahornbäume gepflanzt", verrät er. Mittlerweile ist der Baum auch in der Lugner City angekommen. Für Richie ist er "schöner als der am Rathausplatz."

© Lugner

Am Freitag wird der Christbaum dann illuminiert. Um 17 Uhr wird sich dazu auch Familie Gudenus auf dem Hauptplatz der Lugner City einfinden,.