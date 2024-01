Lugner: Bettruhe nach Malediven-Urlaub

Der Baumeister war bereits auf der Trauminsel beim Arzt zu Besuch. Jetzt verrät er, wie es in Wien weitergeht.

Regen, Pannen und ein Klinik-Besuch - für Richard Lugner (91) verlief der Entspannungsurlaub auf den Malediven nicht ganz, wie geplant. Auch am letzten Tag vor seinem Abflug weinte der Himmel erneut: "Weil wir jetzt die Insel verlassen", sagt "Mörtel". Wenn er in Wien ankommt, möchte er erst einmal "ins Bett fliegen", wie er gegenüber oe24.at verrät. Schon auf den Malediven musste der Baulöwe einen Arzt aufsuchen. Es werde Zeit, dass er sich endlich auskuriere.

Richard Lugner in der Insel-Klinik © Privat ×

Lugners diesjähriger Stargast wird verkündet

Schließlich gehe es jetzt in die finale Phase vor dem Wiener Opernball am 8. Februar. Schon am Mittwoch nächste Woche (17. Jänner) präsentiert Richard Lugner seinen diesjährigen Stargast für den Ball der Bälle. "Da möchte ich natürlich fit sein." Den Opernball werde sich Richie auf gar keinen Fall entgehen lassen.