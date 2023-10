× AUT of ORDA: Tournee nach ausverkauftem Debüt

Pünktlich nach Ablauf des 100-stündigen Countdowns fiel der Vorhang und 5000 Fans in der restlos ausverkauften Marx Halle feierten euphorisch das Live-Debüt von Daniel Fellner, Paul Pizzera und Christopher Seiler.

Spektakulärer Auftritt: Bei ihrer ersten Live-Show lieferten AUT of ORDA unvergessliches Entertainment, das sowohl 5.000 Besucher in Wien als auch Fans vor den Bildschirmen zuhause begeisterte. Die Band performte neben ihren bereits bekannten Hits „WiglWogl“ und „Mi Amor“ auch brandneue Songs wie den Song für Österreich: „Fix Net Normal“. Darüber hinaus gab es neben überraschenden Cover-Versionen grandiose Performances mit Gastkünstlern wie Blümchen, Florian Ritt von der folkshilfe und einem 100-Personen-Chor.

100 Stunden Vorbereitungszeit für Live-Show

© philipp-carl-riedl-red-bull-content-pool ×

So außergewöhnlich wie die Show, war auch der Weg dahin: Mit "Red Bull Show 100" haben sich AUT of ORDA der Herausforderung gestellt, ihr Live-Debüt in nur 100 Stunden vorzubereiten. Start zum Countdown zur Show des Jahres war am Dienstag, den 17. Oktober, mit dem Einzug ins eigens eingerichtete Künstler-Camp. Zusätzlich zur Gestaltung, Planung und den intensiven Proben für ihren allerersten gemeinsamen Live-Auftritt erwarteten AUT of ORDA hier weitere Überraschungs-Challenges, die es als Performances ins Programm zu integrieren galt. Wie es den drei Ausnahme-Künstlern dabei erging, konnten Fans bereits täglich während des Countdowns online und in Social Media verfolgen.

Konzerte als Zugabe

© Philipp Carl Riedl AUT of ORDA live ×

Red Bull Show 100 war erst der Anfang: Das nächste Jahr wird für AUT of ORDA und ihre Fans mit großer Vorfreude erwartet, denn die Band plant eine Tour quer durch Österreich. Der Vorverkauf für die Tour ist bereits gestartet.

Termine:

18.04.24 Linz, Posthof

19.04.24 München, Muffathalle

20.04.24 Salzburg, Szene

25.04.24 Graz, Orpheum

26.04.24 Innsbruck, Music Hall

27.04.24 Dornbirn, Conrad Sohm

29.06.24 Pichl Bei Wels, Open Air

17.08.24 Fürstenfeld, Open Air

05.12.24 Wien, Gasometer