ÖSTERREICH bringt Sie zu Machine Gun Kelly

Die On-Off-Beziehung mit Schauspielerin Megan Fox, eine Unzahl relevanter Awards über 20 Millionen verkaufte CDs und Chart-Hits wie Home oder Maybe – Machine Gun Kelly ist einer der schillerndsten Rpck-Stars der Gegenwart.

Gewinn. Jetzt gibt’s das Wien-Konzert am 27. Juni beim Not Afraid Festival in der MetaStadt und als Einstimmung bereits am 13. Mai die große Kino-Show Mainstream Sellout. Mit ÖSTERREICH sind Sie beim Leiwand-Hit mit dem Konzert aus Cleveland live dabei: Auf oe24.at gewinnen Sie jetzt 2x 2 Tickets für das Screening im Wiener Cineplexx Donau Zentrum. Gleich reinklicken