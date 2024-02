× Amadeus Awards ohne Stars: Wanda, Pizzera, Seiler und Pogo fehlen

Die Amadeus Awards stehen heuer unter keinem guten Stern: Die Granden des Austropop haben am 26. April bereits Auftritte gebucht und kommen deshalb nicht zur Gala. Dazu ist die Voting-Seite auf ö3 down.

Am 26. April steigen im Wiener Volkstheater die 24. Amadeus-Awards. Der „Grammy“ des Austropop. Die Nominierungen dafür werden nächste Woche, am 5. März, verkündet. Doch schon jetzt ist eines fix: Es wird ein Abend (fast) ohne Topstars: Wanda, mit der emotionellen Hymne „Bei niemand anders“ ja die absoluten Top-Favoriten auf den Preis für „Single des Jahres“ rocken am Amadeus-Abend in Bern. AUT of ORDA , die „Supergroup“ von Paul Pizzera, Christopher Seiler und Daniel Fellner zieht ein Konzert in Innsbruck der Award-Gala vor und auch Marco Pogo steht lieber als Kabarettist im Schloss Neugebäude auf der Bühne.

Mit Andreas Gabalier, der ja seit seinem Manderl-Weiberl-Aufreger von 2015 die Verleihung schwänzt („Dieser Preis ist eigentlich wertlos“) rechnet ohnedies niemand. Dafür könnte immerhin Melissa Naschenweng, die ja im Vorjahr lieber in St. Pölten aufspielte, wieder mit dabei sein. Sofern sie nominiert ist natürlich nur. Insgesamt werden 14 Preise vergeben, wobei der Großteil davon in einer Mischung aus Expertenjury, Publikumsvoting und Verkaufszahlen ermittelt wird.

Generell läuft beim Amadeus heuer bislang wenig rund: Die Voting-Seite auf Ö3 mit der ja bis zum 5. März aus 15 Kandidaten die 5 Nominierten für den „Song des Jahres" ermittelt werden sollen funktioniert nicht: „Fehler 404. Diese Seite existiert nicht (mehr)“