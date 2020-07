Es geht um Missbrauch von Informationen, Urheberrechtsverletzungen und Verstoß gegen das Datenschutzgesetz, als die britische Mail on Sunday 2019 Teile eines privaten Briefs von ­Meghan an ihren Vater Thomas Markle abdruckte.

Bereits im Mai wurden Teile von Meghans Klage vom Gericht als irrelevant abgewiesen. Jetzt muss Meghan die Prozesskosten in der Höhe von 75.000 Euro bezahlen. Die Gesamtkosten auf den noch laufenden Prozess dürften am Ende aber in die Millionen gehen.