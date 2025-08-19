Alles zu oe24VIP
Alaba unter Druck: Real startet Jagd auf Barça
© Getty

Di., 21 Uhr

Alaba unter Druck: Real startet Jagd auf Barça

19.08.25, 17:04
Teilen

Real Madrid eröffnet die neue LaLiga-Saison gegen Osasuna. Für David Alaba geht es dabei um weit mehr als drei Punkte – der ÖFB-Kapitän kämpft um seine Rolle unter Neo-Coach Xabi Alonso. 

Die neue LaLiga-Saison beginnt für Real Madrid (im Sport24-Liveticker ab 21 Uhr) mit dem Heimspiel gegen CA Osasuna. Nach der turbulenten Vorsaison soll Neo-Coach Xabi Alonso den „Königlichen“ wieder Glanz verleihen und den amtierenden Meister Barcelona vom Thron stoßen. 

David Alaba im Kader – erste Bewährungsprobe

Besonderes Augenmerk liegt auf David Alaba. Der ÖFB-Kapitän steht im Aufgebot für den Auftakt, nachdem er nach seinem Kreuzbandriss 2023 lange um die Rückkehr gekämpft hatte. Seine Zukunft ist jedoch unklar: Spanische Medien berichten, dass sein Vertrag im kommenden Sommer nicht verlängert wird. Umso wichtiger könnte nun jedes Einsatz-Minute sein. Alonso testete den 33-Jährigen zuletzt sogar im Mittelfeld – ein Signal, dass er weiter eine Rolle im System spielen könnte.

Alaba selbst gibt sich kämpferisch: „Wir wollen immer ganz oben stehen. Gut in die Saison zu starten, ist jetzt das Wichtigste.“ Gegen Osasuna geht es für ihn nicht nur um Punkte, sondern auch um Vertrauen unter dem neuen Trainer. 

Verletzungssorgen bei Real Madrid

Neben Alaba stehen auch einige andere Personalien im Fokus. Gleich vier Stammkräfte fehlen verletzt: Jude Bellingham (Schulter), Endrick (Knie), Ferland Mendy (Oberschenkel) und Eduardo Camavinga (Knöchel). Dazu kommt die Sperre von Antonio Rüdiger. Das eröffnet Alaba Chancen, näher an die Startelf zu rücken. 

Debüt für Franco Mastantuono möglich

Für Spannung sorgt zudem der 18-jährige Neuzugang Franco Mastantuono. Der Argentinier wurde von Alonso erstmals in den Profikader berufen und könnte sein Pflichtspiel-Debüt feiern. 

Real startet mit viel Druck und vielen Fragen. Für Alaba ist das Duell mit Osasuna mehr als nur ein Ligaspiel – es ist ein erstes kleines Finale im Kampf um seine Zukunft bei den „Königlichen“.

