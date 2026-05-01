"Der Teufel trägt Prada 2" auf Rekord-Kurs im Kino

Die Vorfreude auf die Fortsetzung des Blockbusters war groß - jetzt ist "Der Teufel trägt Prada 2" in den Kinos gestartet und bringt schon am ersten Wochenende die Kino-Kassen zum Klingeln.

Die 131 Millionen Dollar vom „Super Mario Galaxy Film“ am Startwochenende in den US-Kinos werden wohl nicht übertroffen werden, aber möglicherweise der Überraschungs-Start der Jackson-Biografie „Michael“ (97 Millionen Dollar). Dieses Wochenende konzentrieren sich Cineasten auf die heißersehnte Fortsetzung „Der Teufel trägt Prada 2“ und Hollywood- Insider rechnen dafür von einem Einspielergebnis zwischen 85 und 100 Millionen Dollar. Damit würden Meryl Streep (Miranda Priestly), Anne Hathaway (Andy), Emily Blunt (Emily Charlton) und Stanley Tucci (Nigel Kipling) ihren 2006er Kultfilm, der damals zum Start 27,5 Millionen Dollar einspielte, mehr als deutlich übertreffen.

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„Der Teufel trägt Prada 2“, der nun auch Lady Gaga und Kenneth Branagh im Ensemble hat, wird dieses Wochenende alleine in den USA in 4.100 Kinos gezeigt und gilt laut der Branchenbibel „Fandango“ neben „Spider-Man: Brand New Day“ und „The Odyssey“ als einer der „Pflichtfilme für den Sommer“.

Emily Blunt, Meryl Streep and Anne Hathaway - der Cast von "Der Teufel trägt Prada" - auf der Bühne des diesjährigen Screen Actors Guild Awards © Getty Images

Das zeigen auch die Zahlen aus Deutschland: dort begeisterte „Prada 2“ schon mit den Previews am Mittwoch über 10.000 Kinobesucher und hält aktuell schon bei 110.000 verkauften Tickets und 1,25 Millionen Euro Kassa. Für das Wochenende werden 850.000 Besucher und ein Umsatz von 10 Millionen Euro erwartet. Auch in Österreich wird „Der Teufel trägt Prada 2“ das Biopic „Michael“ von der Chartspitze verdrängen.