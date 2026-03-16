Achtung Baustelle: Bauarbeiten auf NÖs Autobahnen beginnen

Mit dem Frühjahr beginnt wieder die Baustellensaison auf Niederösterreichs Autobahnen und Schnellstraßen. Um Fahrbahnen zu sanieren, hat die ASFINAG mehrere Großbaustellen angekündigt, etwa auf der Südautobahn (A2) und der Ostautobahn (A4).

Auf der Südautobahn (A2) werden zwischen Wöllersdorf und dem Knoten Wiener Neustadt umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt. Die diesjährigen Schwerpunkte liegen laut ASFINAG vor allem auf der Sanierung der Richtungsfahrbahn Wien sowie der Instandsetzung der Anschlussrampen im Bereich der Anschlussstelle Wiener Neustadt West. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Herbst 2026 andauern.

In der Nacht von 8. auf 9. März hat die ASFINAG mit der Einrichtung der Verkehrsführung zunächst auf der Richtungsfahrbahn Graz begonnen. Alle drei Fahrstreifen bleiben aber geöffnet, genauso wie die Abfahrten in diesem Bereich. Von Graz kommend wird in Fahrtrichtung Wien ein Fahrstreifen in die sogenannte „Korridorspur“ geleitet, zwei Fahrstreifen verbleiben auf der Hauptfahrbahn.

Diese Korridorspur ist baulich durch Betonleitwände getrennt. Es gibt eine veränderte Verkehrsführung, laut ASFINAG sollen aber alle drei Fahrstreifen geöffnet bleiben. Die Arbeiten dauern bis Herbst.

Baustellen auf A21, A1, A4 und S5

Auf der Wiener Außenringautobahn (A21) wird ab April zwischen dem Knoten Vösendorf und Brunn am Gebirge (beide Bezirk Mödling) die Fahrbahn saniert, geplant ist dort auch ein Gegenverkehrsbereich mit Tempo 60, heißt es bei der ASFINAG. Auch auf der Westautobahn (A1) werden die Instandsetzungsarbeiten fortgesetzt, nach Ostern zwischen St. Pölten Süd und Völlerndorf in Fahrtrichtung Salzburg.

Im Zuge der Generalsanierung der Ostautobahn (A4) sind Bauarbeiten beim Knoten Schwechat (Bezirk Bruck/Leitha) vorgesehen, die bis September dauern werden. Dort wird die Fahrbahn saniert und der Lärmschutz erneuert. Auf der Stockerauer Schnellstraße (S5) ist bereits die Großbaustelle bei Tulln eingerichtet, die Mittelleitwand wird erneuert und die Fahrbahn saniert. Das soll bis Oktober dauern.

Auch auf der Weinviertler Schnellstraße (S3) hat die ASFINAG mit den Modernisierungsarbeiten begonnen. Es werde zumeist ein Fahrstreifen je Richtung für den Verkehr offen bleiben. An einigen Wochenenden sei es allerdings erforderlich, eine gesamte Richtungsfahrbahn für die Sanierung zu sperren. Die Umleitungen würden rechtzeitig angekündigt, verspricht die ASFINAG.

Bei der ASFINAG betont man die Notwendigkeit der Sanierungsarbeiten auf den Autobahnen und Schnellstraßen. Man wolle die Verkehrsbehinderungen für die Autofahrer so gering wie möglich halten. Während der Osterfeiertage würden die bereits laufenden Bauarbeiten unterbrochen, um den Reiseverkehr möglichst wenig zu stören.