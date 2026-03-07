Alles zu oe24VIP
Übergangsregierung

Nach Maduro: Trump erkennt neue Venezuela-Regierung an

07.03.26, 21:18
Die USA haben die venezolanische Regierung laut Präsident Donald Trump offiziell anerkannt. 

 "Wir haben sie tatsächlich rechtlich anerkannt", sagte Trump bei einem Treffen mit lateinamerikanischen und karibischen Regierungschefs in Doral im US-Bundesstaat Florida. Die USA und die Übergangsregierung Venezuelas einigten sich jüngst darauf, ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufzunehmen.

Seit der Festnahme des autoritär regierenden Staatschefs Nicolás Maduro durch das US-Militär im Jänner führt Delcy Rodríguez als geschäftsführende Präsidentin das ölreiche südamerikanische Land. Die venezolanische Opposition, darunter Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado, betrachtet die Regierung unter Rodríguez als nicht legitim. Früher war Rodríguez die Vizepräsidentin von Maduro. Washington und andere Länder hatten die Wiederwahl von Maduro nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl im Jahr 2024 nicht anerkannt.

Friedlichen Übergang 

Laut Washington zielt die Zusammenarbeit mit der Regierung von Rodríguez nun unter anderem darauf, dem venezolanischen Volk schrittweise zu helfen, die Voraussetzungen für einen friedlichen Übergang zu einer demokratisch gewählten Regierung zu schaffen.

