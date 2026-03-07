Alles zu oe24VIP
Schweiz Schweizer Fahne
© AFP

Entscheidung

Kippt die Schweiz jetzt den Rundfunkbeitrag?

07.03.26, 21:35
SVP will Haushalte entlasten und mehr Raum für private Anbieter 

Bei einer Volksabstimmung in der Schweiz geht es an diesem Sonntag darum, ob der Rundfunkbeitrag drastisch gekürzt wird.

Die Verfechter wollen die Abgabe auf 200 Franken (rund 222 Euro) im Jahr reduzieren. Zurzeit sind in der Schweiz 335 Franken (rund 371 Euro) im Jahr fällig.

Haushalte entlasten  

Die wählerstärkste Partei, die rechte SVP, sowie die Jungpartei der Freidemokraten FDP argumentieren, sie wollen die Haushalte entlasten und mehr Raum für private Anbieter schaffen. Gegner der Kürzung sagen, in Ländern mit starken unabhängigen öffentlichen Sendern funktioniere die Demokratie besser. Die Wahllokale schließen um 12 Uhr. Das Ergebnis könnte knapp werden.

