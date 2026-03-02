Warum der Iran-Krieg für Trump zum Stolperstein werden kann

"America First"-Flügel der Republikaner nicht begeistert

Donald Trump inszeniert sich gerne als Friedenspräsident. Bei nahezu jeder seiner Ansprachen reklamiert er für sich, eine Vielzahl von Konflikten beendet zu haben. "Keine Kriege" war bereits 2024 ein zentrales Motto seines Wahlkampfes, mit dem er Anhänger der "Make America Great Again"-Bewegung (MAGA) um sich scharen wollte. "Ich war der erste Präsident der Neuzeit, der keine neuen Kriege begonnen hat."

In der öffentlichen Wahrnehmung fallen die Vereinigten Staaten zuletzt allerdings weniger als Friedensbringer auf – stattdessen bestimmen militärische Eskalationen in Venezuela und im Iran die Schlagzeilen.

Am Samstag hatten Israel und die USA den Iran angegriffen und dabei unter anderem das iranische Staatsoberhaupt, den Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei, getötet. Teheran reagierte seinerseits mit Angriffen auf Ziele in Israel sowie auf mehrere US-Militärstützpunkte in der Golfregion.

Kritik an Iran-Einsatz aus eigener Partei

Bereits wenige Stunden später kritisierten sowohl demokratische als auch republikanische Spitzenpolitiker den Einsatz. Das amerikanische Volk werde erneut in einen Krieg hineingezogen, den es nicht wolle, schrieb die demokratische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez – "von einem Präsidenten, dem die langfristigen Folgen seines Handelns gleichgültig sind." Der Republikaner Thomas Massie resümierte: "Das entspricht nicht "America First"."

Dabei trat auch Trump an, um in einem zutiefst gespaltenen Amerika den Fokus weg von außenpolitischen Krisenherden Tausende Kilometer entfernt von der Heimat wieder auf innenpolitische Angelegenheiten zu lenken. Er punktete vor allem bei Anhängern des eher isolationistischen "America First"-Flügels der Republikaner, der sich primär den Problemen der einfachen Bürger widmen will – und nicht internationalen Krisen wie etwa in Nahost oder dem Ukraine-Krieg.

Überraschende Umfrage unter Trump-Anhängern

Es sollte also kaum verwundern, wenn einige Trump-Wähler die jüngste Offensive im Iran als klaren Bruch mit dem bisherigen Kurs betrachten. Allerdings gab es zuletzt Umfragen, die dieser Vermutung entgegenstehen.

Aus einer Umfrage des Portals "Politico" zwei Wochen nach der Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch das US-Militär geht hervor, dass fast zwei Drittel der Trump-Wähler einen US-Militäreinsatz in mindestens einem Land wie dem Iran, in Kuba oder Grönland befürworten. Ein Land sticht besonders hervor: Rund 50 Prozent befürworteten eine militärische Intervention im Iran – so viele wie bei keinem anderen Ziel.

Eine Erklärung dürfte die Dauer des Konflikts zwischen Washington und Teheran sein. "Der Iran greift die USA seit mehr als 47 Jahren an. Und nun beendet der 47. Präsident der Vereinigten Staaten diese Schreckensherrschaft", kommentierte die ultrarechte Aktivistin Laura Loomer.

Für Republikaner steht viel auf dem Spiel

"Politico" verweist nun aber auch darauf, dass 30 Prozent der Trump-Wähler sich bei der Umfrage gegen einen solchen Einsatz ausgesprochen hätten und auch demokratische Wähler überwiegend dagegen seien. Insgesamt überwog – zumindest vor den Angriffen – also die allgemeine Ablehnung einer Intervention im Iran in der Öffentlichkeit. Auch wenn manche Republikaner das entschlossene Vorgehen des Präsidenten feiern - damit müsse sich Trump nun auseinandersetzen.

Und für die Republikaner, die sich ohnehin mit einer schwierigen Lage vor den Zwischenwahlen konfrontiert sehen, steht Beobachtern zufolge besonders viel auf dem Spiel - selbst kleine Abwanderungen an Wählern könnten überproportionale Folgen haben.

Trump verärgerte seine "MAGA"-Anhänger zuletzt auch bei anderen Themen – allen voran bei der Affäre um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Im Wahlkampf hatte er mehrfach eine Veröffentlichung der Ermittlungsakten in Aussicht gestellt. Tatsächlich dauerte es aber Monate, bis der Präsident deutlichem Druck nachgab. Dabei überwarf er sich auch mit seiner langjährigen Vertrauten, der rechten Hardlinerin Marjorie Taylor Greene, die daraufhin auf Konfrontationskurs zum Präsidenten ging. "Wir haben für "America First" und KEINE Kriege gestimmt", kommentierte sie jüngst.

Zerreißprobe vor Kongresswahlen im Herbst

Zuletzt verbuchte der Präsident immer weniger Zufriedenheit unter seinen Landsleuten. Eine Umfrage vor Trumps Rede zur Lage der Nation vergangene Woche ergab, dass sechs von zehn Amerikanern nicht mit der Art und Weise seiner Regierungsführung einverstanden sind.

Für Trump könnte die US-Offensive damit zur Zerreißprobe Monate vor den wichtigen Kongresswahlen werden. Ein noch größerer Bruch in der eigenen Basis wäre fatal: Am 3. November stehen beide Parlamentskammern zur Wahl. Dann werden alle Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel des Senats neu bestimmt.

Was von den US-Angriffen für die USA bleiben wird

Wie Trumps Militäroffensive sich auf die Wahlen auswirken wird, bleibt abzuwarten. Viel dürfte auch davon abhängen, ob Trump die Ziele des US-Einsatzes in kurzer Zeit erreichen kann - oder er sich wochen- oder gar monatelang damit herumschlagen muss.

Dabei dürfte es spannend sein zu beobachten, ob der Fokus auf US-Einsätze im Ausland von sinkenden Umfragewerten und innenpolitischen Problemen ablenken kann. Zuletzt versuchte Trump, beim vor allem unter demokratischen Wählern beliebten Thema Bezahlbarkeit zu punkten. Die Lebenshaltungskosten bleiben allerdings infolge seiner aggressiven Zollpolitik hoch – viele Kritiker sehen darin eine Steuer, die am Ende von US-Bürgern getragen wird.

Zudem könnte eine weitere Eskalation im Iran die Inflation durch steigende Energiepreise weiter befeuern. Spätestens wenn die Ölpreise steigen und damit Tanken teurer wird, könnte sich Trumps außenpolitischer Befreiungsversuch als innenpolitisches Eigentor erweisen.