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© Getty Images (Symbolbild)

Schock in Tirol

70-Jähriger tot in Wald entdeckt

16.03.26, 09:25
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Ein vermisster 70-Jähriger ist Sonntagmittag in Stanz bei Landeck in Tirol tot in einem Waldstück aufgefunden worden.  

Die Todesursache war vorerst unklar, eine Obduktion wurde angeordnet, teilte die Polizei mit. Fremdverschulden könne nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher der Exekutive zur APA. Der Mann hatte am frühen Samstagabend sein Wohnhaus verlassen. Da er bis Sonntag nicht zurückgekehrt war, wurde er als abgängig gemeldet.

An der folgenden, groß angelegten Suchaktion waren Alpinpolizei, die Bergrettung inklusive einer Hundestaffel, der Polizeidiensthundeführer sowie die Feuerwehren Landeck und Stanz bei Landeck beteiligt. Gegen 13.00 Uhr wurde der Österreicher schließlich gefunden.

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