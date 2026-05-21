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Feuerwehr Einsatz Wohnung
© Florianis stießen bei Löscharbeiten auf Leiche (FF Amstetten, Symbolfoto)

Feuerwehreinsatz

Essen angebrannt - Leiche in Wohnung gefunden

21.05.26, 08:26 | Aktualisiert: 21.05.26, 10:04
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Noch ist rätselhaft, woran der Mann gestorben ist - eine Obduktion wurde angeordnet.

Tirol. Ein 87-jähriger Österreicher ist Mittwochabend in der Landeshauptstadt Innsbruck im Zuge eines Wohnungsbrandes tot in seiner Unterkunft aufgefunden worden. Ob der Mann durch die starke Rauchentwicklung gestorben war oder bereits zuvor ein interner medizinischer Notfall vorgelegen hat, ist noch unklar, teilte die Polizei mit. Dies genaue Ursache soll nun eine Obduktion klären. Der Brandalarm war durch angebrannte Speisen auf dem eingeschalteten Herd ausgelöst worden.

Die Feuerwehr war gegen 19.15 Uhr wegen des ausgelösten Rauchmelders zu dem Mehrparteienhaus in der Langstraße angerückt. Die Einsatzkräfte mussten sich gewaltsam Zutritt verschaffen. Der 87-Jährige wurde am Küchenboden liegend gefunden und konnte nicht erfolgreich reanimiert werden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion des Leichnams an.

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