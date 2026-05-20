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Überladung Wwestautobahn
© LPD NÖ

Westautobahn

Völlig überladen - Lieferwagen schleppte Baugerüst

20.05.26, 10:13
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Polizisten der Autobahninspektion Alland trauten ihren Augen nicht, als sie einen Lieferwagen mit Anhänger bemerkten, der im Schneckentempo und um 351 Prozent überladen auf der Westautobahn fuhr. 

NÖ. Im Gemeindegebiet von Außermanzing war der illegale Schwertransport Dienstagvormittag in Fahrtrichtung Wien unterwegs - mit schlappen 60 km/h, genau jener Mindestgeschwindigkeit, mit der man überhaupt auf der Autobahn fahren darf.

Die Polizisten nahmen, ohne dabei groß Fahrt aufnehmen zu müssen,  die Verfolgung auf und leiteten das Fahrzeuggespann bei der Abfahrt Altlengbach von der A1 ab. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten fest, dass die Anhängelast des Zugfahrzeuges um 351 Prozent überschritten wurde. Das behördliche Abwiegen ergab schließlich ein Gesamtgewicht des Anhängers - auf dem sich ein zerlegtes Baugerüst befand - von 7.020 Kilogramm. Weiters stellten sie 13 nicht funktionierende Leuchten am Anhänger fest.

Dem 53-jährigen Lenker aus dem Bezirk Gänserndorf wurde die Weiterfahrt bis zur Wiederherstellung des gesetzmäßigen Zustandes untersagt und die Kennzeichentafel des Anhängers wurde vorläufig abgenommen. Eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben. Der Lenker wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

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