WM-Frust: Auch keine Fanmeilen in Niederösterreich

Die Fußball-WM 2026 sorgt bei Niederösterreichs Fans schon vor dem Anpfiff für lange Gesichter, was das kollektive Schauen betrifft: Große Public-Viewing-Events fallen heuer - so wie auch in Wien - gänzlich aus.

Österreich nimmt erstmals seit 1998 an der Endrunde einer Fußball-Weltmeisterschaft teil. Marko Arnautovic und Co. sind bereit, in Kanada, Mexiko und den USA Geschichte zu schreiben - die Hoffnung auf ein Fußballwunder ist groß. Allerdings gibt es ein Dilemma für die heimische Fan-Basis: Österreich spielt in Nordamerika zu höchst unchristlichen Terminen. Die Anstoßzeiten nach mitteleuropäischer Zeit (MEZ; UTC+1) sind am 16. Juni für 6 Uhr (gegen Jordanien), am 22. Juni für 19 Uhr (Argentinien) und am 28. Juni für 4 Uhr (Algerien) angesetzt. Für Gemeinden und Gastronomen in Niederösterreich ein Albtraum - wer will mitten in der Nacht noch Gäste bewirten?

Die Folge: In den größten Städten Niederösterreichs wird es heuer keine traditionellen Fanmeilen geben. Das Fußballfieber auf öffentlichenn Plätze in St. Pölten, Wiener Neustadt, Krems oder Amstetten bleibt aus - die rot-weiß-roten Fans müssen sich wohl oder übel selbst um kollektives Schauen bemühen.

Eine gute Nachricht gibt es: Zumindest in St. Pölten wird intensiv an einer Lösung gebastelt. Das Rathaus sucht nach kreativen Ideen, koordiniert mit Lokalbetreibern und weiteren möglichen Partnern, um nachtschwärmenden Fans in der Innenstadt trotz unmöglicher Anstoßzeiten ein würdiges WM-Erlebnis zu bieten.