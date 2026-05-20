Waldviertler Bio-Gigant nahm 67 Millionen Euro ein

Sonnentor produziert hochwertige Bio-Produkte wie Tee, Gewürze und Sirupe. Und das mit wachsendem Erfolg durch Umsatzplus und Expansion.

Die Naturprodukte aus Sprögnitz verkaufen sich wie warme Semmeln: Allein im Geschäftsjahr 2025/26 nahm das Unternehmen "Sonnentor" 67,5 Millionen Euro ein. Besonders die eigenen Shops (10 Prozent Plus) und der Online-Shop (3 Prozent Plus) treiben das Wachstum voran, während der Internethandel acht Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht. Das Unternehmen befindet sich also stark im Aufwind und setzt weiter auf konsequente Wertearbeit, um sich langfristig auch auf dem deutschen Markt zu etablieren.

Nur die besten Kräuter landen in der Wanne. © Sonnentor

Sonnentor plant Großes: 2027 soll ein neues Logistikzentrum eben am Hauptstandort in Sprögnitz entstehen, das touristische Angebot vor Ort ist bereits am Wachsen. Auch die Schwesterfirma in Tschechien fährt kräftig Gewinne ein, ebenso wie in Rumänien. Das Sortiment mit rund 900 Bio-Produkten erfreut sich hier wie dort steigender Nachfrage.

Die alte Greisslerei zur Anfangszeit am Standort in Sprögnitz. © Sonnentor

Rund 600 Mitarbeiter halten den Bio-Betrieb derzeit am Laufen, davon 350 in Österreich und Deutschland. Tee macht mehr als die Hälfte des Sortiments aus, Gewürze knapp 40 Prozent, Kaffee 3 Prozent. Das Wachstum setzt sich sowohl in Produktion als auch im Vertrieb fort. Damit zeigt Sonnentor eindrucksvoll vor, wie sich Bio am internationalen Markt durchaus bezahlt machen kann.