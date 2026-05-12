Hospizverband NÖ wird mit 3,5 Mio. Euro gefördert

Die NÖ Landesregierung genehmigte in der heutigen Sitzung die Förderung des Landesverbandes Hospiz NÖ für die Jahre 2026, 2027 und 2028 mit insgesamt bis zu 3,5 Millionen Euro.

Damit wird der flächendeckende Ausbau sowie die Sicherung der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung unterstützt. Die Mittel sind zu rund 75 Prozent aus den Hospiz- und Palliativfonds des Bundes bedeckt. "Niederösterreich ist Vorreiter in der Hospiz- und Palliativversorgung. Es ist uns ein großes Anliegen, unser Angebot auszubauen und weiterzuentwickeln, um damit an die Bedürfnisse der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher angepasste Unterstützungsleistungen anbieten zu können“, betonen die beiden Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Eva Prischl (SPÖ).

Medizinische und pflegerische Kompetenzen gefordert

Die Pflege und Begleitung von schwerkranken Menschen auf dem letzten Stück ihres Lebensweges ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Deshalb ist auch vorgesehen, mit dem aktuellen Förderbetrag zusätzlich die hospiz- und palliativspezifische Aus-, Fort- und Weiterbildung von nicht ehrenamtlich und ehrenamtlich tätigen Personen zu unterstützen. "Die Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Hospiz- und Palliativversorgung ist von unschätzbarem Wert. Die Begleitung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase erfordert nicht nur medizinische und pflegerische Kompetenzen, sondern eine tiefe menschliche Zuwendung. Es freut uns daher besonders, dieses bemerkenswerte Engagement unterstützen zu können“, so Teschl-Hofmeister und Prischl abschließend.