Schloss Hof: Dieses Wochenende als Highlight des Frühlings

"Mai hoch Drei" - von 14.-17. Mai ist Schloss Hof das Ausflugsziel Nummer 1!

Von 14. Mai bis Sonntag, 17. Mai läuft das große Frühlingsfest auf Schloss Hof - und wer noch nicht war, der sollte sich jetzt beeilen! Von 10 bis 18 Uhr gibt es Musik, Genuss und Abenteuer für die ganze Familie!

Was Besucher erwartet

Schlemmer aufgepasst: Regionale Winzer aus dem Weinviertel und Carnuntum verwöhnen mit edlen Tropfen, dazu gibt's kulinarische Köstlichkeiten und frisch gebackenes Brot direkt aus der Marmeladenküche!

Kinder können basteln, Pony reiten, töpfern, sich schminken lassen - und beim Maibaumklettern sogar in schwindelerregende Höhen steigen! Kulturbegeisterte entdecken bei Führungen die Prunkräume und die neue Ausstellung "Verspielte Symmetrie" - eine Zeitreise ins Barock inklusive Kostümanprobe.

Jetzt noch schnell hin!

Das letzte Wochenende des Festivals läuft - Donnerstag bis Sonntag, 14. bis 17. Mai, täglich von 10 bis 18 Uhr. Alle Infos und Tickets gibt es auf schlosshof.at! Auf ins Marchfeld also!