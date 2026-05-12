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Endlich Verbreiterung für Donaubrücken-Jahrhundertprojekt
© FPÖ NÖ

Durchbruch!

Endlich Verbreiterung für Donaubrücken-Jahrhundertprojekt

12.05.26, 10:40
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140 Millionen Euro! Die historische Brücke zwischen Stein und Mautern wird endlich verbreitert.

Jahrzehntelang hieß es, es geht nicht - jetzt liegt die Genehmigung auf dem Tisch! LH-Stellvertreter und Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) hat einen sensationellen Durchbruch für die Region Krems erzielt: Das Bundesdenkmalamt genehmigt die Verbreiterung der historischen Donaubrücke Stein-Mautern!

Landbauer triumphiert: "Jetzt haben wir das große Ziel erreicht!"

Endlich Verbreiterung für Donaubrücken-Jahrhundertprojekt
© FPÖ NÖ

Was wurde genehmigt? Die Fahrbahn darf um 64,4 Zentimeter verbreitert werden - und das im vollen Einklang mit dem Denkmalschutz und dem UNESCO-Welterbe Wachau! Das Bundesdenkmalamt bestätigte nunmehr schwarz auf weiß: Die historische Erscheinung der Brücke wird dabei nur geringfügig verändert. Landbauer macht klar: "Jahrzehntelang hieß es, eine Verbreiterung sei unmöglich. Jetzt liegt schwarz auf weiß vor: Es geht!"

Donaubrücke Stein-Mautern: Verkehrskonzept fixiert

140 Millionen Euro für die Sicherheit!

Endlich Verbreiterung für Donaubrücken-Jahrhundertprojekt
© noe.orf.at

Das Land NÖ investiert satte 140 Millionen Euro in das Jahrhundertprojekt. Das Ergebnis: mehr Verkehrssicherheit und eine Brücke, die endlich den modernen Anforderungen gerecht wird.Der Weg für die Umsetzung ist nun frei - ein historischer Sieg für die gesamte Region!

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