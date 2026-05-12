Niederösterreichs Antwort auf den Pflegenotstand

Heute ist Internationaler Tag der Pflegekräfte - und NÖ zeigt, wie man den Fachkräftemangel wirklich bekämpft.

Österreich braucht dringend mehr Pflegekräfte - für unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Zukunft! Die MAG Menschen und Arbeit GmbH kämpft mit zwei starken Programmen gegen den drohenden Pflege-Kollaps in Niederösterreich.

Die Zahlen sind beeindruckend!

Das Programm "Pflege Chance NÖ" läuft seit fünf Jahren - und die Bilanz kann sich sehen lassen: Stolze 9.842 Betreuungen wurden bis Ende April begleitet. 2.018 Personen haben ihre Ausbildung bereits erfolgreich abgeschlossen - als Heimhilfe, Pflegeassistenz oder Pflegefachassistenz. Weitere 1.167 Menschen befinden sich gerade mitten in der Ausbildung! Seit Februar 2025 erreichte das Zusatzprogramm "Pflegewege klar gemacht" bereits über 3.000 Teilnehmer - mit kostenloser Beratung bis hin zur konkreten Ausbildungsplatzsuche.

Politprominenz ist voll des Lobes

Arbeitsmarkt-Landesrat Susanne Rosenkranz (FPÖ) schwärmt: "Projekte wie diese geben vielen Menschen Orientierung sowie Selbstvertrauen für einen erfolgreichen Berufsweg." AMS-NÖ-Chefin Sandra Kern ist überzeugt: "Die Pflege ist einer der zentralen Zukunftsberufe in Niederösterreich." Wer selbst in die Pflege einsteigen will, kann sich jetzt bei der MAG Menschen und Arbeit GmbH in St. Pölten melden!

Starke Partnerschaft für Niederösterreich

Die MAG Menschen und Arbeit GmbH setzt konsequent auf Lösungen. Durch individuelle, wertschätzende Begleitung und starke Partnerschaften mit AMS Niederösterreich, Hebebühne und ABZ*AUSTRIA ermöglicht sie einen erfolgreichen Berufsweg und stärkt die Versorgungssicherheit in Niederösterreich.