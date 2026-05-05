Wingsuit-Abenteuer endete für 40-Jährigen tödlich

Ein tragischer Wingsuit-Unfall im Hochschwabgebiet forderte am Montagvormittag ein Todesopfer. Ein 40-jähriger Pilot aus dem Pinzgau verunglückte beim Sprung vom Hochtürnachgipfel tödlich.

Montag stiegen zwei Männer auf den rund 1.700 Meter hoch gelegenen Hochtürnachgipfel auf, um mit ihren Wingsuits ins Tal zu fliegen. Unter den Sportlern befanden sich ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld sowie ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Zell am See. Der Aufstieg begann bereits gegen 07:00 Uhr morgens. Während der Jüngere der beiden kurz nach 12:00 Uhr seinen Flug startete und sicher im Tal landete, kam es bei seinem Begleiter wenig später zu Komplikationen.

Suche per Polizeihubschrauber gestartet

Der 40-Jährige sprang nur wenige Minuten nach seinem Kollegen ab, erreichte den vereinbarten Treffpunkt im Tal jedoch nicht. Da der Mann auch telefonisch nicht mehr erreichbar war, setzte sein 33-jähriger Bekannter einen Notruf ab. Daraufhin leitete die Besatzung eines alarmierten Polizeihubschraubers umgehend eine Suchaktion ein. Die Einsatzkräfte konnten den Piloten schließlich unterhalb einer Felswand lokalisieren.

Ermittlungen durch die Alpinpolizei

Für den Verunglückten kam jede Hilfe zu spät, er erlitt bei dem Absturz tödliche Verletzungen. Der Leichnam wurde mittels Seilbergung aus dem steilen, alpinen Gelände geborgen. Die bisherigen Ermittlungen der Alpinpolizei Hochsteiermark ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Seitens der Staatsanwaltschaft Leoben wurden bereits weitere Erhebungen zum genauen Unfallhergang in Auftrag gegeben. Der Verstorbene wurde von den Behörden zur Beerdigung freigegeben.