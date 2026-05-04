Gift-Chemikalie: Salzburger Hauptbahnhof gesperrt

Salzburger Hauptbahnhof nach Gefahrenstoff-Austritt komplett gesperrt

Am Salzburger Hauptbahnhof ist am Montagnachmittag aus einem Güterwaggon die Chemikalie Natriummethylat ausgetreten, wie der ORF berichtet.Waren zunächst nur einzelne Gleise und Bahnsteige gesperrt, musste gegen 17.30 Uhr der komplette Bahnhof geräumt werden. Der Einsatz wurde dadurch erschwert, dass die Chemikalie nicht mit Wasser in Berührung kommen darf. Laut ÖBB warteten die Züge die Sperre vorerst ab. Informationen über Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Natriummethylat ist laut Gefahrenstoffdatenbanken ein weiß-gelbliches, geruchloses Pulver und wird etwa als Katalysator bei der Biodieselherstellung verwendet. "Das Substrat ist im Kessel in Methanol gelöst. In kristalliner Form haftet es außen auf dem Waggon. Das ist gefährlich, weil es ätzend und selbstentzündlich ist sowie heftig und giftig reagiert, wenn es mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommt", teilte der Kommandant der Salzburger Berufsfeuerwehr, Werner Kloiber, mit.

Möglicherweise Restbestände vom Befüllen des Waggons

Der gesamte Bahnhof wurde vorsorglich geräumt, ein Zug weggefahren und die Oberleitung geerdet. Dann begann die Berufsfeuerwehr damit, die Rückstände zu entfernen. "Wir gehen davon aus, dass es sich um Restbestände vom Befüllen handelt. Der Waggon selbst scheint dicht zu sein", betonte Kloiber. Er rechnete damit, dass unter diesen Voraussetzungen der Einsatz noch eineinhalb bis zwei Stunden dauern werde.

Zunächst waren zwei und später vier der neun Bahnsteige am Hauptbahnhof gesperrt worden. Der betroffene Güterzug wird nicht von den ÖBB, sondern von einem privaten Bahnunternehmen betrieben.