Bauernregel: "Ist der Mai heiß und trocken..."

Wenn der Mai in Österreich mit Rekordtemperaturen und staubtrockenen Böden zuschlägt, droht den Landwirten eine harte Zeit. Eine alte Bauernregel warnt vor den Folgen für die nächste Ernte.

Alte Weisheiten haben in der Landwirtschaft oft einen wahren Kern, besonders wenn es um das Wetter geht. Die traditionelle Bauernregel „Ist der Mai recht heiß und trocken, kriegt der Bauer kleine Brocken“ beschreibt eine Situation, die viele Betriebe in Österreich derzeit vor große Herausforderungen stellt. Wenn die wichtige Wachstumsphase im Frühjahr durch fehlenden Niederschlag gestört wird, hat das direkte Auswirkungen auf die Erträge.

Gefahr für die Ernte

Die Hitze entzieht dem Boden die notwendige Feuchtigkeit, die junge Pflanzen für eine starke Entwicklung brauchen. Ohne den kühlenden Regen bleiben die Halme kurz und die Früchte klein. Das Ergebnis sind die sprichwörtlichen „kleinen Brocken“, also eine deutlich geringere Erntemenge bei Getreide und Gemüse.

Felder unter Druck

Besonders in den flacheren Regionen Österreichs macht sich die Trockenheit schnell bemerkbar. Die Landwirte beobachten die Wetterentwicklung mit großer Sorge, da ein zu heißer Mai den Grundstein für Verluste im gesamten restlichen Jahr legen kann. Während die Sonne für Badegäste fein ist, bedeutet sie für die Äcker puren Stress.

Folgen für den Herbst

Sollte sich die Wetterlage nicht bald ändern, könnten die Vorhersagen der alten Regel bittere Realität werden. Ein Mangel an Wasser in dieser Phase lässt sich später kaum mehr kompensieren. Damit bleibt die Hoffnung auf einen baldigen Wetterumschwung, um die Ernte doch noch zu retten und die „Brocken“ auf den Tellern wieder größer ausfallen zu lassen.