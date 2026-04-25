Emotional: Prinz William tritt Erbe von Queen Elizabeth II an

Prinz William tritt in die Fußstapfen seiner verstorbenen Großmutter, Queen Elizabeth II.

Der Thronfolger Prinz William ist nicht nur auf dem Cover der neuesten Ausgabe des britischen Nobel-Magazins "Tatler" – eine Ehre, die vor ihm nur wenigen männlichen Royals zuteilwurde, er tritt damit auch endgültig in die Fußstapfen seiner Großmutter Queen Elizabeth II.

Das Porträt, das das Cover der Juli-Ausgabe schmückt, ist mehr als nur ein Foto. Es ist eine künstlerische Interpretation, die William in einer Pose zeigt, die stark an die ikonischen Darstellungen der verstorbenen Königin erinnert. In Zeiten, in denen das Königshaus durch die Krebserkrankungen von König Charles und Prinzessin Kate oder die Skandale rund um Ex-Royal Andrew in der Krise ist, soll dieses Cover Stabilität und Kontinuität ausstrahlen.

Das Magazin beleuchtet in seiner Titelstory den Aufstieg des Prinzen vom jungen Absolventen zum künftigen König, der die Last der Krone bereits jetzt auf seinen Schultern trägt. Das Werk der Künstlerin Hannah Uzor fängt dabei eine Mischung aus Pflichtbewusstsein und moderner Nahbarkeit ein.

Klares Signal

Für viele Experten ist die Wahl von William für das Titelblatt ein klares Signal. Es zeigt, dass die Ära nach Elizabeth II. bereits fest in seiner Hand liegt. Das Porträt wird bereits jetzt als historisches Dokument gehandelt, das den Übergang der Macht innerhalb der Windsors symbolisiert. Der Titel "Ein Prinz für unsere Zeit" vertieft die Bedeutung nur noch mehr.

Das Porträt stammt vom Künstler Oluwole Omofemi, der auch das Porträt für die Commonwelth-Ausgabe des Tatler 2022 zeichnete. Indem er denselben Platz einnimmt wie einst Queen Elizabeth II., macht William deutlich: Er orientiert sich an den Werten seiner Großmutter – Pflichtgefühl, Schweigsamkeit, Präsenz. Dieses Cover ist vielleicht die wichtigste PR-Maßnahme des Palastes in diesem Jahr. Es ist der Beweis, dass der Prinz bereit ist, das Erbe der Queen anzutreten.