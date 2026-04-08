König Charles III. gehört laut der „Sunday Times Rich List 2025“ zu den reichsten Briten.

Das geschätzte Vermögen von König Charles III. ist laut aktuellen Berichten massiv angestiegen. Sein Vermögen wird auf 860 Millionen Dollar geschätzt und speist sich aus drei verschiedenen Einnahmequellen.

König Charles und Camilla in der St Asaph Cathedral © Getty

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Finanzgewinne ausgezahlt

Die wichtigste Säule seiner Finanzen ist der sogenannte „Sovereign Grant“. Hierbei stellt das britische Finanzministerium der Königsfamilie einen Teil der Gewinne aus dem Crown Estate bereit. Dieses Portfolio umfasst Londoner Immobilien, Geschäfte und rund 191.000 Morgen Land. In den Jahren 2025–26 belief sich Charles’ Zuweisung auf über 176,6 Millionen Dollar.

König Charles und Camilla in der St Asaph Cathedral © Getty

Geld für Personal und Events

Die Mittel aus dem Sovereign Grant landen jedoch nicht direkt auf dem Privatkonto des Monarchen. Sie sind zweckgebunden und finanzieren folgende Bereiche:

Bezahlung des königlichen Personals.

Instandhaltung der zahlreichen Immobilien.

Finanzierung der 2.458 Veranstaltungen im Jahr 2025.

Privatbesitz seit dem Mittelalter

Für seine persönlichen Ausgaben nutzt Charles das Herzogtum Lancaster, einen Privatbesitz aus dem Jahr 1399. Die Erlöse fließen in die „Privy Purse“. In den Jahren 2024–25 erreichte dieser private Finanzierungsmechanismus eine Summe von über 38 Millionen Dollar. Damit werden unter anderem private Anwesen wie Balmoral und Sandringham erhalten.

Königin Camilla und König Charles © Getty

Geheimnisvolle dritte Einnahmequelle

Während zwei Quellen relativ transparent sind, bleibt die dritte Säule seines Reichtums der Öffentlichkeit verborgen. Diese setzt sich aus persönlichen Investitionen, Ersparnissen und weiteren privaten Immobilien zusammen. Bevor Charles im September 2022 den Thron bestieg, bezog er sein Einkommen noch über das Herzogtum Cornwall.

Krise hinter den Palastmauern

Trotz des finanziellen Erfolgs gibt es Unruhe bei den Royals. Berichten zufolge wurde ein „Kriegsstab“ eingerichtet. Grund dafür sind die schweren Verfehlungen des ehemaligen Prinzen Andrew, die das Königshaus belastet.