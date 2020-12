Erdogan empfing "Helden der Wiener Terrornacht"

Der türkische Präsident lud die zwei der Helden der Wiener Terrornacht, Mikail Özen und Recep Gültekin, in seinen Palast in Ankara ein.

Ankara/Wien. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan empfing die beiden Austrotürken Mikail Özen und Recep Gültekin in seinen Präsidenten-Palast nach Ankara ein. Die beiden professionellen MMA-Kämpfer wurden durch ihren helfenden Einsatz in der Terrornacht am 2. November in der Wiener Innenstadt bekannt.

Mikail war gemeinsam am Schwedenplatz mit seinem Freund Recep unterwegs als plötzlich Schüsse fielen, erzählte Mikail. Er und Recep Gültekin haben gesehen, dass ein Polizist schwer getroffen am Boden lag. Die beiden Freunde zögerten nicht lange und trugen Polizeibeamten im Kugelhagel zum Krankenwagen.

Präsident mit Seitenhieb auf Österreich

Der türkische Präsident Erdogan wollte den beiden noch einmal für ihren Mut danken und lud sie nach Ankara zu sich ein. Dabei konnte er sich einen Seitenhieb auf Österreich nicht ersparen und sagte zu den beiden: "Seien Sie den Österreichern gegenüber weiterhin hilfsbereit. Sie verstehen uns vielleicht nicht, aber wir verstehen sie."