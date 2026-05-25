"Hat Robert eine andere Frau?" Heftige Kritik an Carmen Geiss

Jetset-Millionärin Carmen Geiss zieht bei einer Preisverleihung in Cannes in einer goldenen Robe alle Blicke auf sich, erntet im Netz nach ihren jüngsten Beauty-Eingriffen jedoch heftige Kritik für ihr verändertes Gesicht.

Eigentlich wollte Millionärsgattin Carmen Geiss (61) bei den prestigeträchtigen WIBA-Awards in Cannes einfach nur einen unvergesslichen Glamour-Auftritt hinlegen. Doch offensichtlich ging der Schuss im Netz nach hinten los. Statt über ihre pompöse, goldene Robe zu staunen, zerriss sich die Fangemeinde auf Instagram das Maul über das extrem veränderte Aussehen der Jetset-Ikone. Die Kritik der Community fiel dabei gewohnt gnadenlos aus.

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„Hat Robert eine andere Frau?“

In Südfrankreich warf sich die Kult-Blondine in ein spektakuläres, bodenlanges Traumkleid aus Gold und Pailletten. „Ich habe mich gefühlt wie in einem Märchen“, schwärmte Carmen Geiss danach sichtlich stolz auf Social Media. Doch der modische Triumph wurde rasch von einer Welle der Entrüstung überschattet. Viele Fans zeigten sich regelrecht fassungslos und meinten, die 61-Jährige im Gesicht kaum wiederzuerkennen.





Bösartige Kommentare häuften sich unter dem Posting. Während ein User provokant fragte, ob Ehemann Robert mittlerweile eine neue Frau an seiner Seite habe, verglichen andere sie bereits mit der berühmt-berüchtigten „Katzenfrau“ Jocelyn Wildenstein. „Schade, du siehst leider ganz schlimm aus, unecht“, lautete das bittere Urteil eines enttäuschten Anhängers. Zum Glück eilte ihr die treue „Geiss-Armee“ zur Hilfe, um die Welle an Negativität mit Komplimenten wie „spektakulär“ und „wunderschön“ zu brechen.

Der 22.000-Euro-OP-Marathon

Dass das Gesicht der Reality-TV-Darstellerin sichtlich verändert wirkt, kommt allerdings nicht von ungefähr. Carmen Geiss machte aus ihren Beauty-Eingriffen noch nie ein Geheimnis. Um dem Altern ein Schnippchen zu schlagen, legte sie sich im Herbst 2024 für einen regelrechten OP-Marathon unters Messer.

© RTL/RTLZWEI

Bunte.de zufolge operierten damals vier Chirurgen gleichzeitig in einer achtstündigen XXL-Prozedur ihr Gesicht und ihren Hals. Kostenpunkt für das Mega-Facelift: satte 22.000 Euro. Damit nicht genug, soll kurz darauf sogar noch einmal im Gesicht nachgebessert worden sein. Ein radikaler Schritt, der nun – Monate später – für heftigen Gesprächsstoff sorgt, während ihre Töchter dem Beauty-Vorbild der Mama angeblich bereits nacheifern. Of der OP-Look gefällt oder nicht, bleibt Geschmackssache, aber eines hat Carmen Geiss wieder einmal geschafft: Sie ist das Gesprächsthema Nummer eins.