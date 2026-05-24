Geiss-Töchter Shania und Davina ließen sich Brüste vergrößern

Die bekannten Geiss-Töchter Davina und Shania haben sich für eine Brust-OP entschieden. In einem Interview sprechen die Schwestern nun ganz offen über ihre Ängste, Schmerzen und die Reaktionen.

Die Geiss-Töchter trafen diese Entscheidung ganz bewusst für sich selbst. „Wir haben beide abgenommen und dadurch auch viel Oberweite verloren“, erzählen Davina und Shania im BILD-Interview. „Deshalb haben wir uns nicht mehr so wohlgefühlt.“ Wichtig sei den beiden vor allem gewesen, dass das Ergebnis natürlich aussieht und sie es nicht übertrieben haben. Sie betonten zudem, dass der Eingriff nicht wegen ihrer Mutter durchgeführt wurde, die selbst schon einmal eine Brust-OP hatte. Vor dem Eingriff im November 2025 waren die beiden nervös und hatten etwas Angst, doch die Gespräche mit den Ärzten gaben ihnen Sicherheit.

Unterstützung durch die Eltern

Die Reaktion von Carmen und Robert Geiss fiel durchwegs positiv aus. „Für Mama und Papa war es eigentlich direkt in Ordnung und sie haben uns von Anfang an unterstützt“, erklären die Geiss-Töchter. Die emotionalen Gespräche mit den Eltern wurden von Kameras begleitet. Da der Eingriff bereits über sechs Monate zurückliegt, können die Schwestern heute positiv auf das Ergebnis blicken. Die Operation habe ihr Selbstbewusstsein verändert und sie fühlen sich nun sicherer und wohler mit sich selbst.

Umgang mit Kommentaren

Nachdem die OP öffentlich wurde, gab es in den sozialen Medien nicht nur Zuspruch, sondern auch Kritik für das junge Alter der Frauen. Davina und Shania lassen sich davon jedoch nicht beirren: „Am Ende des Tages ist es unser Körper und unsere Entscheidung.“ Auch die Sorgen über heftige Schmerzen nach dem Eingriff stellten sich als unbegründet heraus. Direkt nach der Operation seien die Schmerzen erträglich und nicht so schlimm wie befürchtet gewesen, erforderten danach aber dennoch viel Ruhe und Erholung.