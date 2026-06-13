Mit diesem Outfit stiehlt Kate die Show

Am Samstag feiert Großbritannien mit "Trooping the Colour" den Geburtstag von König Charles. Dabei zieht die Prinzessin von Wales, Kate, mit ihrem Outfit die gesamte Aufmerksamkeit auf sich.

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In London findet heute die offizielle Geburtstagsparade von König Charles statt. Mit dabei sind auch Prinz Charles, seine Gattin Kate (44) und ihre gemeinsamen Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prince Louis (8). Sie wurden mit einem schwarzen Auto in den Buckingham Palast gebracht. Dabei konnten Fotografen und Fans von der royalen Familie einen Blick auf das Outfit von Kate werfen.

Prinz William hat die traditionelle Militäruniform an. Kate hingegen hat ein himmelblaues Outfit und ein Paar glitzernde Blumendiamant-Ohrringe an. In der gleichen Farbe trägt sie einen stylischen Hut.

Die Parade wird von der Marschkapelle angeführt. © Getty Images

Lange Tradition

Die heurige "Trooping the Colour"-Parade findet genau eine Woche nach der Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling statt. Damals war fast die gesamte royale Familie vor Ort.

© Getty Images

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Prinzessin Kate mit ihrer Familie im Auto © Samir Hussein/WireImage

"Trooping the Colour" ist eine Militärzeremonie aus dem 18. Jahrhundert. Es gehört zu einem der wichtigsten royalen Events des Jahres. Die Tradition stammt aus einer Zeit, in der Regimentsfahnen vor Soldaten getragen worden sind, um im Hitze des Gefechts seine Kameraden vom Feind zu unterscheiden. Dieses Jahr wird die Parade von den Grenadier Guards, dem ältesten Infanterieregiment der britischen Armee, angeführt, welche damit ihr 370. Jubiläum feiern.

Prinzessin Kate fährt mit ihren Kindern in einer Kutsche © Samir Hussein/WireImage

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Diese Royals sind mit dabei

Früher waren beim Event sämtliche Familienmitglieder der britischen Royals anwesend. Heute besteht die kleine Gruppe ausschließlich aus aktiven Mitgliedern der königlichen Familie, darunter der Prinz und die Prinzessin von Wales, die Princess Royal und ihr Ehemann, Vizeadmiral Sir Timothy Laurence, sowie der Herzog und die Herzogin von Edinburgh.

Sie werden vom Herzog und der Herzogin von Gloucester sowie vom Herzog von Kent begleitet, der mit 90 Jahren das älteste noch aktive Mitglied der königlichen Familie ist. Der entfremdete Sohn des Königs, Prinz Harry, der in Montecito lebt, und seine Frau Meghan Markle werden hingegen bemerkenswerterweise abwesend sein.

Prinzessin Beatrice und Eugenie, Töchter vom ehemaligen Prinzen Andrew, werden bei den Festlichkeiten nicht vor Ort sein. In den vergangenen Monaten wurden die Schwestern von royalen Events ausgeschlossen. Ihre Rückkehr feierten ausgerechnet bei der Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling.