Laut neuem Ranking: Das sind die beliebtesten Royals

Ein neues Ranking hat die Beliebtheit der britischen Königsfamilie ermittelt. Dabei leben die zwei Beliebtesten nicht mehr.

Im September 2022 verstarb Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren. Eine ganze Nation weinte um sie und die Welt trauerte mit. Am 21. April 2026 wäre die Queen 100 Jahre alt geworden. Kurz davor zeigt eine neue Umfrage, dass sie noch immer das beliebteste Mitglied der britischen Königsfamilie ist.

Der britischen "Daily Mail" liegt die neueste YouGov-Erhebung vor. Rund 81 Prozent der Befragten bewerten die verstorbene Queen positiv. Auf Platz zwei folgt Prinzessin Diana (†36). 1997 kam die Mutter von Harry (41) und William (43) bei einem schweren Autounfall in Paris ums Leben. Für viele Briten ist sie noch immer die Prinzessin der Herzen.

Prinzessin Diana mit William und Harry © Getty

Neue Generation vor König Charles III.

Auch die neue Generation genießt in der Bevölkerung ein hohes Ansehen. Auf Platz drei und vier landen Thronfolger Prinz William und seine Frau, Prinzessin Kate (44). Für viele Royal-Fans symbolisiert das Paar ein modernes und erneuertes britisches Königshaus.

Prinz William verkostete Bier und Apfelwein, Kate winkte ab. © Getty Images

Auf Platz fünf folgt noch vor König Charles III. (77) Prinzessin Anne (75). Sie gilt als "hardest working Royal", große Stütze des Staatsoberhauptes, Heldin des Volkes und Stimme der Vernunft. König Charles III. belegt den sechsten Platz. Rund 60 Prozent der Befragten stehen hinter ihm.

Andrew der unbeliebteste Royal

Ganz unten landen die Royal-Aussteiger Prinz Harry (41) und seine Frau, Herzogin Meghan (44). Über Harry äußern sich 30 Prozent positiv, bei Meghan sogar nur 20 Prozent. Einen schlechteren Wert hat nur Ex-Prinz Andrew (66).

Vollständige Ranking:

Queen Elizabeth II. (†96) Prinzessin Diana (†36) Prinz William (43) Prinzessin Kate (44) Prinzessin Anne (75) König Charles III. (77) Prinz Philip (†99) Prinz Edward (62) Königin Camilla (78) Prinz Harry (41) Herzogin Meghan (44) Andrew Mountbatten-Windsor (66)

Andrew ist vor allem wegen seiner Verwicklung im Epstein-Skandal und seiner Festnahme wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch bei der Bevölkerung unten durch. Der einstige Lieblingssohn von der Queen stürzte damit sogar die gesamte britische Monarchie in eine Krise.