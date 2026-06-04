Große Sorge im Palast: Familie bringt Mette-Marit in die Klinik

Große Sorge um Prinzessin Mette-Marit: Die norwegische Kronprinzessin wurde überraschend in ein Osloer Krankenhaus eingeliefert. Ihre gesamte Familie eilte sofort an ihre Seite.

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Am Donnerstagmittag wurde Prinzessin Mette-Marit (52) ins Rikshospitalet in Oslo gebracht. Die Schwiegertochter des norwegischen Königspaares wurde mit einem privaten Auto vorgefahren. Erste Aufnahmen zeigen, dass ihr Ehemann Prinz Haakon (52) sowie die Kinder Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20) in diesem schweren Moment direkt an ihrer Seite waren.

Hintergründe völlig unklar

Warum die Entscheidung für den Spitalsaufenthalt fiel, ist derzeit noch unklar. Der norwegische Palast reagierte bislang nicht auf eine entsprechende Anfrage der Zeitung "VG", und eine neue Pressemitteilung zum aktuellen Gesundheitszustand von Mette-Marit liegt aktuell nicht vor.

Prinz Sverre Magnus, Mette Marit und Prinz Haakon © Getty Images

Familie eilt herbei

Ihre Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra war erst am Mittwoch aus Australien nach Oslo zurückgekehrt, um in dieser gesundheitlich schweren Phase ganz nah bei ihrer Mutter zu sein. Auch Ehemann Haakon traf erst vor wenigen Stunden von seiner offiziellen Japan-Reise wieder zu Hause ein.