Geschwächte Capitals erlitten Heim-Pleite

Die verletzungsgeplagten Vienna Caps blieben erstmals nach vier Spielen ohne Punktezuwachs. Die Wiener mussten sich daheim den Graz 99ers mit 1:3 geschlagen geben. Salzburg kassierte eine 2:3-Last-Minute-Niederlage bei Fehervar. Villach ist nach einem 6:3-Sieg in Bozen Tabellen-Zweiter.

Die Capitals, die am Sonntag sechs Stürmer vorgeben mussten, kamen gegen die 99ers schnell auf die Verliererstraße. Der ehemalige Wiener Lukas Kainz (5.) und Nick Swaney (14.) brachten die Grazer im ersten Drittel verdient 2:0 in Führung. Die Caps steigerten sich im Mitteldrittel und kamen durch Dominic Hackl zum Anschlusstreffer (27.). Kainz erhöhte zu Beginn des Schlussdrittels auf 3:1 (43.), danach kamen die Steirer nicht mehr in Gefahr und holten erstmals seit 26. September wieder drei Punkte.

VSV setzte Siegeszug fort

Der Villacher SV hat seinen Siegeszug auch in Bozen fortgesetzt und sich von Rang fünf auf Platz zwei der ICE-Eishockeyliga vorgeschoben. Die Kärntner gewannen am Sonntag den Schlager gegen HCB Südtirol 6:3 und sind nun mit einem Zähler Rückstand erster Verfolger von Olimpija Ljubljana. Die Slowenen unterlagen zu Hause überraschend dem HC Innsbruck 6:7 n.V. Die Graz99ers besiegten die Vienna Capitals 3:1, die ersten sechs Teams sind daher nur drei Punkte auseinander.

Der VSV lag in der Bozener Eiswelle nach 35 Minuten 5:1 voran. Bozen kam nur noch auf 3:5 heran, John Hughes (57.) besiegelte schließlich den fünften Sieg aus den jüngsten sechs Spielen, in denen die Adler durchschnittlich fünf Treffer erzielten. Die Villacher überholten damit neben Südtirol auch Red Bull Salzburg und die Pustertal Wölfe.

Salzburger Bullen fehlten drei Sekunden

Der Titelverteidiger aus Salzburg, ohne fünf verletzte Spieler sowie den gesperrten Kapitän Thomas Raffl, verlor gegen Fehervar durch ein Powerplay-Tor von Anze Kuralt drei Sekunden vor der Schlusssirene 2:3. Pustertal musste sich in Klagenfurt dem KAC nach Verlängerung 2:3 geschlagen geben. Der Vizemeister gab eine 2:0-Führung (31.) aus der Hand, gewann aber noch dank eines Treffers von Simeon Schwinger. Dem KAC fehlten fünf Stammspieler, darunter Teamverteidiger David Maier, der mit einer Unterkörperverletzung längerfristig ausfällt.