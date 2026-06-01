Neue Vorwürfe wegen Vorfall in Ascot bringen Andrew in Bedrängnis

Andrew Mountbatten-Windsor steht erneut im Visier der Justiz. Gegen den Bruder von König Charles III. laufen Ermittlungen wegen eines Vorfalls beim Pferderennen Royal Ascot im Jahr 2002.

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Die britische Polizei untersucht derzeit neue Vorwürfe gegen den 66-jährigen Andrew Mountbatten-Windsor. Wie die "Sunday Times" berichtet, geht es um ein mutmaßliches "unangemessenes Verhalten" gegenüber einer Frau während des traditionsreichen Pferderennens Royal Ascot im Jahr 2002. Die zuständige Thames Valley Police prüft die damaligen Ereignisse nun im Zuge einer weitaus größeren Untersuchung gegen den Bruder von König Charles III. Zu den untersuchten Vorwürfen gehören sexuelles Fehlverhalten, Korruption und Betrug.

Vorfall beim Society-Event

Queen Elizabeth II. und Andrew © UK Press via Getty Images

Das weltbekannte Pferderennen gilt als das gesellschaftliche Highlight des britischen Sommers. Bei der Veranstaltung im Jahr 2002 waren zahlreiche hochrangige Royals vor Ort, darunter die inzwischen verstorbene Queen sowie Prinz Edward. Wann genau die Anzeige der namentlich nicht bekannten Frau bei den Behörden eingereicht wurde, ist laut Medienberichten bislang noch unklar.

Festnahme im Februar 2026

Die Justiz beschäftigt sich nicht zum ersten Mal mit dem ehemaligen Prinzen Andrew. Bereits im Februar 2026 wurde er an seinem Geburtstag wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch vorübergehend festgenommen. Zudem steht er seit Jahren wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein im Fokus der Öffentlichkeit.

Prinz Andrew mit Fergie © Getty Images

Schwere Vorwürfe von Biografen

Der Druck auf den Royal wächst weiter. Kürzlich äußerte sich auch Royal-Biograf Andrew Lownie in einem Interview und zeichnete das Bild eines Mannes mit massiven Problemen im Umgang mit Frauen. Die laufenden Ermittlungen der Gesetzeshüter wegen möglicher Amtsvergehen und mutmaßlicher Sexualstraftaten dauern an.