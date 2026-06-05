TV
Radio
E-Paper
Stars

Royal-Drama

Schock für Norwegen: Prinzessin Mette-Marit braucht neue Lunge

Mette-Marit
© Getty Images
Traurige Nachrichten aus dem norwegischen Königshaus: Prinzessin Mette-Marit leidet an einer lebensbedrohlichen Lungenerkrankung und benötigt dringend eine Transplantation.
OE24 auf Google bevorzugen

Das norwegische Königshaus verkündete am Freitag, dass die 52-jährige Ehefrau von Prinz Haakon auf die Warteliste für ein Spenderorgan gesetzt wurde. Die Nachricht über den ernsten Zustand berührt auch die Menschen in Österreich zutiefst. Laut offizieller Mitteilung leidet die Kronprinzessin an einer lebensbedrohlichen chronischen Lungenerkrankung. Nach umfassenden Untersuchungen im Rikshospitalet steht nun fest, dass der Eingriff so schnell wie möglich erfolgen muss.

Zustand ist sehr ernst

Der beratende Lungenspezialist Are Holm erklärte, dass die Situation der Patientin akut sei. Dass jemand auf diese spezifische Warteliste gesetzt wird, setzt voraus, dass die Lebenserwartung ohne die Operation nur noch ein bis zwei Jahre beträgt. Wann genau ein passendes Organ zur Verfügung steht, bleibt völlig unklar, da nach dem Fund eines Spenders innerhalb weniger Stunden gehandelt werden muss. Am Donnerstag wurde Prinzessin Mette-Marit noch gemeinsam mit ihrem Ehemann und der 22-jährigen Tochter Ingrid Alexandra bei einem dreistündigen Krankenhausbesuch gesehen.

Mette Marit und Ehemann Prinz Haakon
Mette Marit und Ehemann Prinz Haakon © Getty Images

Rückzug aus der Öffentlichkeit

Bis zum Abschluss der schweren Operation wird sich die Kronprinzessin nicht mehr an der Arbeit der Königsfamilie beteiligen. Der Palast gab bekannt, dass sich dieser gesundheitliche Zustand auch massiv auf die Programme und Aktivitäten des Kronprinzen sowie der gesamten Familie auswirken wird. Wann genau die Rückkehr in den royalen Alltag erfolgen kann, steht derzeit in den Sternen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mette-Marit: Zustand verschlechtert! Tochter eilt nach Hause

Sexismus-Skandal: Fünf Bodyguards gekündigt

Schock für Norwegen: Prinzessin Mette-Marit braucht neue Lunge

Eigene Hundebetten und Riesen-Bad: So exklusiv fliegen Harry und Meghan

Neue Vorwürfe wegen Vorfall in Ascot bringen Andrew in Bedrängnis

Große Sorge im Palast: Familie bringt Mette-Marit in die Klinik

Happy Birthday, Lilibet: Meghan teilt Kuschelfoto im Netz

Ex-Prinz Andrew wohnte mietfrei - und kassierte dreist ab

Luxus-Yacht auf Staatskosten: Beatrix spart dank 1-Euro-Trick!

Royal-Haus: Alle Spuren von Harry & Meghan verschwinden