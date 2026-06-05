Schock für Norwegen: Prinzessin Mette-Marit braucht neue Lunge

Traurige Nachrichten aus dem norwegischen Königshaus: Prinzessin Mette-Marit leidet an einer lebensbedrohlichen Lungenerkrankung und benötigt dringend eine Transplantation.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das norwegische Königshaus verkündete am Freitag, dass die 52-jährige Ehefrau von Prinz Haakon auf die Warteliste für ein Spenderorgan gesetzt wurde. Die Nachricht über den ernsten Zustand berührt auch die Menschen in Österreich zutiefst. Laut offizieller Mitteilung leidet die Kronprinzessin an einer lebensbedrohlichen chronischen Lungenerkrankung. Nach umfassenden Untersuchungen im Rikshospitalet steht nun fest, dass der Eingriff so schnell wie möglich erfolgen muss.

Zustand ist sehr ernst

Der beratende Lungenspezialist Are Holm erklärte, dass die Situation der Patientin akut sei. Dass jemand auf diese spezifische Warteliste gesetzt wird, setzt voraus, dass die Lebenserwartung ohne die Operation nur noch ein bis zwei Jahre beträgt. Wann genau ein passendes Organ zur Verfügung steht, bleibt völlig unklar, da nach dem Fund eines Spenders innerhalb weniger Stunden gehandelt werden muss. Am Donnerstag wurde Prinzessin Mette-Marit noch gemeinsam mit ihrem Ehemann und der 22-jährigen Tochter Ingrid Alexandra bei einem dreistündigen Krankenhausbesuch gesehen.

Mette Marit und Ehemann Prinz Haakon © Getty Images

Rückzug aus der Öffentlichkeit

Bis zum Abschluss der schweren Operation wird sich die Kronprinzessin nicht mehr an der Arbeit der Königsfamilie beteiligen. Der Palast gab bekannt, dass sich dieser gesundheitliche Zustand auch massiv auf die Programme und Aktivitäten des Kronprinzen sowie der gesamten Familie auswirken wird. Wann genau die Rückkehr in den royalen Alltag erfolgen kann, steht derzeit in den Sternen.