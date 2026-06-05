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Neue Vorwürfe

Ex-Prinz Andrew wohnte mietfrei - und kassierte dreist ab

© Getty Images
Der in Ungnade gefallene frühere Prinz Andrew hat sein privates Einkommen jahrelang mit der Untervermietung von Cottages auf einem Anwesen aufgebessert, auf dem er selbst de facto mietfrei wohnte.
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Dies enthüllte am Freitag der britische Rechnungshof. Sein offizieller Bericht erfolgte inmitten einer öffentlichen Debatte über die von außen undurchsichtig erscheinenden Immobilienverhältnisse des Königshauses.

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Andrew bewohnte mehr als 20 Jahre die "Royal Lodge" auf dem Anwesen der Royals in Windsor bei London. Während der Bruder von König Charles III. für das Haus mit 30 Zimmern nur eine symbolische Miete zahlte und damit praktisch mietfrei wohnte, strich er nach Angaben des Rechnungshofes die Einnahmen aus der Untervermietung dreier kleinerer Häuser auf dem weitläufigen Gelände ein.

© PA Images via Getty Images

"Die aus der Untervermietung erzielten Einnahmen flossen an Andrew Mountbatten-Windsor", konstatierte der Rechnungshof. "Uns ist nicht bekannt, welche Miete verlangt wurde."

Gegen Andrew laufen wegen seiner Verbindungen zum US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein offizielle Ermittlungen der britischen Justiz. König Charles III. hatte seinem Bruder wegen dessen Verbindungen zu Epstein bereits im vergangenen Herbst alle königlichen Titel und Ehren aberkannt. Im Februar durchsuchten Ermittler die "Royal Lodge". Andrew musste ausziehen, er wohnt inzwischen im entlegenen Sandringham. Auch die drei untervermieteten Cottages stehen laut Rechnungshof seit April leer.

Der mittlere Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. bestreitet jegliches Fehlverhalten.

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