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Kate William Charles Camilla
© Getty Images

Gerücht oder wahr?

Prinz William soll Fetisch ausleben - haben Sie davon schon gehört?

16.04.26, 13:04
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Seit mehreren Jahren geistert dieses Gerücht schon im Netz herum. William soll einen besonderen Fetisch haben.

Intime Details von Mitgliedern des englischen Königshauses erfreuen sich natürlich großer Beliebtheit.

Kopie von William
© Getty Images

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Hottalk mit Camilla

Was essen  König Charles  und Co gerne? Wie viel besitzt die Familie? Wie werden die Kinder erzogen? Und: Was gefällt den Royals bei intimen Spielereien? Ungewollt erfuhr die Öffentlichkeit in den 1990er Jahren vom damaligen Prinz Charles genaueres. Der wollte bekanntermaßen seiner Camilla immer ganz nah sein, wörtlich in ihr stecken.

Kate William Charles Camilla
© Getty Images

Podcast über Fetisch

Nun geistert seit einigen Jahren ein wildes Gerücht im Netz umher. Demzufolge soll Prinz William einen besonderen Kink haben... und ausleben! Allerdings nicht mit seiner Kate. Im Podcast "RoyalTea" wird näher darüber spekuliert, dass sie ihm das Einverständnis gegeben haben soll, mit anderen dafür ins Bett zu steigen.

Besondere Praktik

Doch, was soll der ominöse Fetisch sein? William soll "Pegging" mögen. Das ist eine Praktik, bei der ein Umschnalldildo in den Anus desjenigen eingeführt wird, der das mag. Immer wieder wird in diesem Zusammenhang erklärt, dass Kate das nicht mögen soll und William somit freigegeben habe für andere Partnerinnen. 

Das der Grund?

Ob das stimmen kann? Bei "RoyalTea" wird damit spekuliert, William würde der Fetisch zuzutrauen sein, weil er sonst im Leben immer funktionieren müsse und sehr ordentlich sei.

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