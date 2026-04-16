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Charley Camilla
© Getty Images

Keine Kompromisse

König Charles: Diese eine Regel MUSS streng befolgt werden

16.04.26, 10:15
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König Charles kennt bei einer Angelegenheit jedenfalls keine Kompromisse.

Wenn es um königliches Dinner geht, hat König Charles sehr strenge Regeln.

Camilla Diana Charles
© Getty Images

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Der Gastronomiekritiker und Autor Tom Parker Bowles verriet jetzt gegenüber britischen Medien, dass sein Stiefvater Charles sich weigert, nach den Mahlzeiten irgendetwas wegzuwerfen, und darauf besteht, dass Essensreste zu anderen Gerichten verarbeitet werden. Die Verpackungen werden ordnungsgemäß recycelt. 

Charles Camilla
© Getty Images

Verschwendung entsetzt ihn

Laut dem Sohn von Königin Camila ist der König ein leidenschaftlicher Verfechter des Recyclings, den „Verschwendung entsetzt“. 

Tom, 49, sagte: „Es gibt keinen Abfall, alles wird recycelt, alles vom Tisch wird verwertet. Wenn vom Abendessen etwas übrig bleibt, wird daraus etwas anderes gemacht oder es kommt am nächsten Tag wieder auf den Tisch. Nichts darf weggeworfen werden.“ 

Das essen Charles und Camilla gerne

Während der Wintermonate genießt Camilla täglich eine Schüssel Porridge– ein Rezept, das in Toms neuem Buch vorgestellt wird –, zubereitet aus schottischem Haferflocken, Vollmilch, einer Prise Salz und Honig, der aus ihren eigenen Bienenstöcken in ihrem Haus in Wiltshire stammt.

Im Sommer wechselt sie zu Joghurt. Laut Parker Bowles sind auch ihre Mittagessen bescheiden; häufig gibt es Hühnerbrühe – ein weiteres Rezept aus dem Buch – oder Räucherlachs, während Charles bekanntermaßen ganz auf das Mittagessen verzichtet, dafür aber zum Frühstück Trockenfrüchte und Honig isst und besonders gerne Hammelfleisch mag.

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